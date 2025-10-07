Відео
Україна
Головна Новини дня Ситуація критична — нардеп відповів, чи готова Херсонщина до зими

Ситуація критична — нардеп відповів, чи готова Херсонщина до зими

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 11:25
Опалювальний сезон на Херсонщині — чи готовий регіон до зими
Включене опалення. Ілюстративне фото: РБК-Україна

Херсонська область на 84% готова до опалюваного сезону. Однак ситуація в мікрорайоні Корабел критична, адже енергетики не мають доступу для ремонтів.

Про це повідомив нардеп від "Слуги Народу" Сергій Козир в ефірі Ранок.LIVE 7 жовтня.

Читайте також:

Чи готова Херсонщина до опалювального сезону 

Сергій Козир розповів, що більшість котелень у Херсонській області вже готова до опалювального сезону. Однак через постійні обстріли ситуація залишається складною, особливо в районі Корабел, де енергетики не мають доступу для ремонтів.

Нардеп наголосив, що місцевим жителям радять виїжджати з небезпечних районів, адже відновити подачу тепла там поки неможливо. 

"У разі припинення обстрілів область загалом готова до опалювального сезону, за винятком найбільш постраждалих територій", — зазначив Козир.

За його словами, обстріли тривають по всій країні, зокрема на Полтавщині та Чернігівщині, а енергетики продовжують працювати цілодобово, роблячи "неможливе" для стабільності енергосистеми.

Нагадаємо, раніше Олег Попенко повідомив, що ситуація з опаленням взимку буде складнішою, ніж торік. Через постійні обстріли енергетичної інфраструктури втрачено 40-45% ресурсів.

Водночас мер Харкова Ігор Терехов заявив, що ця зима буде найважчою для міста. Останні російські удари по енергетичній інфраструктурі стали одними з найпотужніших за весь час війни. 

опалювальний сезон обстріли Херсонська область зима опалення війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
