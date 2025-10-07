Опалювальний сезон на Херсонщині — чи готовий регіон до зими

Ситуація критична — нардеп відповів, чи готова Херсонщина до зими
Херсонська область на 84% готова до опалюваного сезону. Однак ситуація в мікрорайоні Корабел критична, адже енергетики не мають доступу для ремонтів.
Про це повідомив нардеп від "Слуги Народу" Сергій Козир в ефірі Ранок.LIVE 7 жовтня.
Чи готова Херсонщина до опалювального сезону
Сергій Козир розповів, що більшість котелень у Херсонській області вже готова до опалювального сезону. Однак через постійні обстріли ситуація залишається складною, особливо в районі Корабел, де енергетики не мають доступу для ремонтів.
Нардеп наголосив, що місцевим жителям радять виїжджати з небезпечних районів, адже відновити подачу тепла там поки неможливо.
"У разі припинення обстрілів область загалом готова до опалювального сезону, за винятком найбільш постраждалих територій", — зазначив Козир.
За його словами, обстріли тривають по всій країні, зокрема на Полтавщині та Чернігівщині, а енергетики продовжують працювати цілодобово, роблячи "неможливе" для стабільності енергосистеми.
Нагадаємо, раніше Олег Попенко повідомив, що ситуація з опаленням взимку буде складнішою, ніж торік. Через постійні обстріли енергетичної інфраструктури втрачено 40-45% ресурсів.
Водночас мер Харкова Ігор Терехов заявив, що ця зима буде найважчою для міста. Останні російські удари по енергетичній інфраструктурі стали одними з найпотужніших за весь час війни.
Читайте Новини.LIVE!