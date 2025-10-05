Відео
Буде складніше ніж торік — що буде з опаленням в Україні взимку

Буде складніше ніж торік — що буде з опаленням в Україні взимку

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 05:33
Через обстріли окупантів Україна вже втратила 40-45% енергетичних потужностей, так що опалювальний сезон буде складним
Молоді люди гріються біля обігрівача. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні очікується дуже складний опалювальний сезон і ситуація зараз гірша, ніж була торік. Окупанти РФ постійно обстрілюють енергетичну інфраструктуру, через що вже втрачено 40-45% ресурсів.

Про це в етері День.LIVE заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Читайте також:

На яке опалення очікувати взимку

За словами Попенко, причиною проблем є зміна тактики воєнних дій РФ, яка спрямована на цілеспрямовану атаку газової інфраструктури України. Від Сумської та Харківської областей до Полтавської та західних регіонів країни об'єкти енергетичної інфраструктури залишаються вразливими для ракетних ударів та атак безпілотників.

За словами Олега Попенка, ситуація з власним видобутком газу критична. Втрачено вже 40-45% ресурсів, існує реальна загроза подальшого зниження до 60-70%.  

"Цей опалювальний сезон буде дуже складним. Я не виключаю відключень чи обмежень газу як для приватного сектору, так і для теплокомуненерго", — сказав експерт. 

Для компенсації дефіциту "Нафтогаз" бере кредити та імпортує газ з міжнародних ринків, оскільки внутрішніх ресурсів недостатньо.

Раніше ми повідомляли, що опалювальний сезон в Україні при середньодобовій температурі не вище +8 градусів. Однак у деяких випадках в конкретних локаціях опалення можуть і не увімкнути.

Нагадаємо, деяким українцям держава компенсуватиме витрати на тепло цього опалювального сезону. Пільги можуть отримати певні категорії.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
