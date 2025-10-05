Видео
Сложнее чем в прошлом году — что будет с отоплением в Украине

Сложнее чем в прошлом году — что будет с отоплением в Украине

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 05:33
Из-за обстрелов оккупантов Украина уже потеряла 40-45% энергетических мощностей, так что отопительный сезон будет сложным
Молодые люди греются возле обогревателя. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине ожидается очень сложный отопительный сезон и ситуация сейчас хуже, чем была в прошлом году. Оккупанты РФ постоянно обстреливают энергетическую инфраструктуру, из-за чего уже потеряно 40-45% ресурсов.

Об этом в эфире День.LIVE заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Какого отопления ожидать зимой

По словам Попенко, причиной проблем является изменение тактики военных действий РФ, которая направлена на целенаправленную атаку газовой инфраструктуры Украины. От Сумской и Харьковской областей до Полтавской и западных регионов страны объекты энергетической инфраструктуры остаются уязвимыми для ракетных ударов и атак беспилотников.

По словам Олега Попенко, ситуация с собственной добычей газа критическая. Потеряно уже 40-45% ресурсов, существует реальная угроза дальнейшего снижения до 60-70%.

"Этот отопительный сезон будет очень сложным. Я не исключаю отключений или ограничений газа как для частного сектора, так и для теплокоммунэнерго", — сказал эксперт.

Для компенсации дефицита "Нафтогаз" берет кредиты и импортирует газ с международных рынков, поскольку внутренних ресурсов недостаточно.

Ранее мы сообщали, что отопительный сезон в Украине при среднесуточной температуре не выше +8 градусов. Однако в некоторых случаях в конкретных локациях отопление могут и не включить.

Напомним, некоторым украинцам государство будет компенсировать расходы на тепло в этом отопительном сезоне. Льготы могут получить определенные категории.

