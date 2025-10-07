Видео
Главная Новости дня Ситуация сложная — нардеп ответил, готова ли Херсонщина к зиме

Ситуация сложная — нардеп ответил, готова ли Херсонщина к зиме

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 11:25
Отопительный сезон на Херсонщине — готов ли регион к зиме
Включенное отопление. Иллюстративное фото: РБК-Украина

Херсонская область на 84% готова к отопительному сезону. Однако ситуация в микрорайоне Корабел критическая, ведь энергетики не имеют доступа для ремонтов.

Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Сергей Козырь в эфире Ранок.LIVE 7 октября.

Читайте также:

Готова ли Херсонщина к отопительному сезону

Сергей Козырь рассказал, что большинство котельных в Херсонской области уже готово к отопительному сезону. Однако из-за постоянных обстрелов ситуация остается сложной, особенно в районе Корабел, где энергетики не имеют доступа для ремонтов.

Нардеп подчеркнул, что местным жителям советуют выезжать из опасных районов, ведь восстановить подачу тепла там пока невозможно.

"В случае прекращения обстрелов область в целом готова к отопительному сезону, за исключением наиболее пострадавших территорий", — отметил Козырь.

По его словам, обстрелы продолжаются по всей стране, в частности на Полтавщине и Черниговщине, а энергетики продолжают работать круглосуточно, делая "невозможное" для стабильности энергосистемы.

Напомним, ранее Олег Попенко сообщил, что ситуация с отоплением зимой будет сложнее, чем в прошлом году. Из-за постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры потеряно 40-45% ресурсов.

В то же время мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что эта зима будет самой тяжелой для города. Последние российские удары по энергетической инфраструктуре стали одними из самых мощных за все время войны.

отопительный сезон обстрелы Херсонская область зима отопление война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
