Сирський звернувся до Федорова після його відставки

Олександр Сирський. Фото: Олександр Сирський/Facebook

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відреагував на завершення роботи Михайла Федорова на посаді міністра оборони. Він подякував йому за службу та побажав і надалі залишатися в команді України.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на заяву Олександра Сирського.

Головнокомандувач звернувся до Федорова

Головнокомандувач наголосив, що пишається результатами Київської оборонної операції 2022 року, завдяки якій вдалося відстояти столицю.

"Я горджуся тим, що завдяки Київській оборонній операції у 2022 році нам вдалося відстояти нашу столицю. І тепер у цьому місті можуть проходити брифінги, формуватися візії, прийматися рішення", — зазначив Сирський.

Він підкреслив, що й надалі докладатиме всіх зусиль, аби такі заходи могли проводитися у вільній та незалежній Україні. За його словами, для цього необхідно зосередитися на війні та реалізації ефективної стратегії, яка вже демонструє конкретні результати.

Окремо Сирський висловив подяку Михайлу Федорову за роботу на чолі Міністерства оборони та побажав йому продовжити працювати на користь держави.

"Дякую Михайлу Федорову за роботу на посаді Міністра оборони України. Бажаю йому і надалі залишатися в команді України", — написав головнокомандувач ЗСУ.

Заява Олександра Сирського. Скріншот: Олександр Сирський/Facebook

Новини.LIVE писали, що Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що не готовий продовжувати роботу в нинішній конфігурації військового керівництва разом із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Він наголосив, що не тримається за посаду, а прагне працювати заради перемоги України. За словами Федорова, за нинішніх умов він не бачить можливості ефективно досягти цієї мети.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Михайло Федоров заявив про серйозні розбіжності з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. За його словами, головнокомандувач не готовий публічно визнавати наявні проблеми, а під час роботи поставив йому ультиматум. Також Федоров повідомив, що після відставки Президент України Володимир Зеленський запропонував йому посаду радника, однак він вирішив відмовитися від цієї пропозиції.