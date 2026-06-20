Сирський відвідав показ нових систем боротьби з дронами

Олександр Сирський відвідав демонстраційний показ експериментальних засобів боротьби з дронами. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський відвідав демонстраційний показ експериментальних засобів боротьби з безпілотниками. За його словами, характер сучасної війни постійно змінюється. Зокрема, активне використання російськими окупантами ударних дронів та FPV змушує розробляти нові технологічні рішення, які підвищують захист і стійкість українських підрозділів на фронті.

Про це Олександр Сирський повідомив у суботу, 20 червня, передає Новини.LIVE.

Випробування експериментальних засобів боротьби з дронами

Захід організований Центральним управлінням інноваційної діяльності ЗСУ — основною платформою співпраці між військовою наукою, розробниками та виробниками сучасних оборонних технологій.

Олександр Сирський на демонстраційному показі. Фото: t.me/osirskiy

Під час демонстрації українські виробники показали перспективні розробки, а також представили їхню роботу в умовах, які максимально наближені до бойових. За словами Сирського, результати свідчать про значний потенціал цих розробок і їхню перспективу істотно зменшити ефективність ворожих повітряних засобів ураження.

Олександр Сирський відвідав демонстраційний показ експериментальних засобів боротьби з дронами. Фото: t.me/osirskiy

"З міркувань безпеки не розголошуватиму технічні характеристики, принципи роботи та можливі сценарії застосування нових комплексів. Наше завдання — щоб російські окупанти дізналися про їхні можливості безпосередньо на полі бою", — зазначив він.

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Сирський переглянув експериментальні засоби боротьби з дронами. Фото: t.me/osirskiy

Олександр Сирський на демонстраційному показі. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач розповів, що найближчим часом результати випробувань будуть детально проаналізовані, а після цього ухвалять рішення стосовно масштабування виробництва, а також інтеграції у підрозділ Сил оборони України.

"Працюємо над тим, щоб технологічна перевага залишалася на нашому боці", — додав Сирський.

Допис Сирського. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, експерт з питань авіаційного ринку Богдан Долінце зазначив, що Україна вийшла на рівень Росії у виробництві ударних безпілотників. Крім того, навіть може її випереджати.

Раніше на міжнародній оборонній виставці Eurosatory українські розробники представили безпілотник нетипової конструкції, який вирізняється від класичних платформ. Його ключова концепція полягає в можливості оперативно модифікувати дрон під різні бойові задачі.