Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сырский посетил испытания новых систем борьбы с дронами

Сырский посетил испытания новых систем борьбы с дронами

Ua ru
Дата публикации 20 июня 2026 14:01
Сырский посетил демонстрацию новых систем борьбы с дронами
Александр Сырский посетил демонстрацию экспериментальных средств борьбы с дронами. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский посетил демонстрацию экспериментальных средств борьбы с беспилотниками. По его словам, характер современной войны постоянно меняется. В частности, активное использование российскими оккупантами ударных дронов и FPV вынуждает разрабатывать новые технологические решения, которые повышают защиту и устойчивость украинских подразделений на фронте.

Об этом Александр Сырский сообщил в субботу, 20 июня, передает Новини.LIVE.

Испытания экспериментальных средств борьбы с дронами

Мероприятие организовано Центральным управлением инновационной деятельности ВСУ — основной платформой сотрудничества между военной наукой, разработчиками и производителями современных оборонных технологий.

Випробування експериментальнх засобів боротьби з дронами
Александр Сырский на демонстрационном показе. Фото: t.me/osirskiy

В ходе демонстрации украинские производители показали перспективные разработки, а также продемонстрировали их работу в условиях, максимально приближенных к боевым. По словам Сырского, результаты свидетельствуют о значительном потенциале этих разработок и их перспективе существенно снизить эффективность вражеских воздушных средств поражения.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Александр Сырский посетил демонстрацию экспериментальных средств борьбы с дронами. Фото: t.me/osirskiy

"Из соображений безопасности не буду разглашать технические характеристики, принципы работы и возможные сценарии применения новых комплексов. Наша задача — чтобы российские оккупанты узнали об их возможностях непосредственно на поле боя", — отметил он.

Читайте также:
Олександр Сирський
Сырский осмотрел экспериментальные средства борьбы с дронами. Фото: t.me/osirskiy
Сирський відвідав випробування нових систем боротьби з дронами
Александр Сырский на демонстрационном показе. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий рассказал, что в ближайшее время результаты испытаний будут подробно проанализированы, а после этого будет принято решение о наращивании производства, а также об интеграции в подразделения Сил обороны Украины.

"Работаем над тем, чтобы технологическое преимущество оставалось на нашей стороне", — добавил Сырский.

null
Пост Сирского. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, эксперт по вопросам авиационного рынка Богдан Долинце отметил, что Украина вышла на уровень России в производстве ударных беспилотников. Более того, даже может ее опережать.

Ранее на международной оборонной выставке Eurosatory украинские разработчики представили беспилотник нетипичной конструкции, который отличается от классических платформ. Его ключевая концепция заключается в возможности оперативно модифицировать дрон под различные боевые задачи.

Украина дроны Александр Сырский
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации