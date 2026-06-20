Сырский посетил демонстрацию новых систем борьбы с дронами

Сырский посетил испытания новых систем борьбы с дронами
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский посетил демонстрацию экспериментальных средств борьбы с беспилотниками. По его словам, характер современной войны постоянно меняется. В частности, активное использование российскими оккупантами ударных дронов и FPV вынуждает разрабатывать новые технологические решения, которые повышают защиту и устойчивость украинских подразделений на фронте.
Об этом Александр Сырский сообщил в субботу, 20 июня, передает Новини.LIVE.
Испытания экспериментальных средств борьбы с дронами
Мероприятие организовано Центральным управлением инновационной деятельности ВСУ — основной платформой сотрудничества между военной наукой, разработчиками и производителями современных оборонных технологий.
В ходе демонстрации украинские производители показали перспективные разработки, а также продемонстрировали их работу в условиях, максимально приближенных к боевым. По словам Сырского, результаты свидетельствуют о значительном потенциале этих разработок и их перспективе существенно снизить эффективность вражеских воздушных средств поражения.
"Из соображений безопасности не буду разглашать технические характеристики, принципы работы и возможные сценарии применения новых комплексов. Наша задача — чтобы российские оккупанты узнали об их возможностях непосредственно на поле боя", — отметил он.
Главнокомандующий рассказал, что в ближайшее время результаты испытаний будут подробно проанализированы, а после этого будет принято решение о наращивании производства, а также об интеграции в подразделения Сил обороны Украины.
"Работаем над тем, чтобы технологическое преимущество оставалось на нашей стороне", — добавил Сырский.
Как писали Новини.LIVE, эксперт по вопросам авиационного рынка Богдан Долинце отметил, что Украина вышла на уровень России в производстве ударных беспилотников. Более того, даже может ее опережать.
Ранее на международной оборонной выставке Eurosatory украинские разработчики представили беспилотник нетипичной конструкции, который отличается от классических платформ. Его ключевая концепция заключается в возможности оперативно модифицировать дрон под различные боевые задачи.