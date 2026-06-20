Сырский посетил демонстрацию новых систем борьбы с дронами

Александр Сырский посетил демонстрацию экспериментальных средств борьбы с дронами. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский посетил демонстрацию экспериментальных средств борьбы с беспилотниками. По его словам, характер современной войны постоянно меняется. В частности, активное использование российскими оккупантами ударных дронов и FPV вынуждает разрабатывать новые технологические решения, которые повышают защиту и устойчивость украинских подразделений на фронте.

Об этом Александр Сырский сообщил в субботу, 20 июня, передает Новини.LIVE.

Испытания экспериментальных средств борьбы с дронами

Мероприятие организовано Центральным управлением инновационной деятельности ВСУ — основной платформой сотрудничества между военной наукой, разработчиками и производителями современных оборонных технологий.

Александр Сырский на демонстрационном показе. Фото: t.me/osirskiy

В ходе демонстрации украинские производители показали перспективные разработки, а также продемонстрировали их работу в условиях, максимально приближенных к боевым. По словам Сырского, результаты свидетельствуют о значительном потенциале этих разработок и их перспективе существенно снизить эффективность вражеских воздушных средств поражения.

Александр Сырский посетил демонстрацию экспериментальных средств борьбы с дронами. Фото: t.me/osirskiy

"Из соображений безопасности не буду разглашать технические характеристики, принципы работы и возможные сценарии применения новых комплексов. Наша задача — чтобы российские оккупанты узнали об их возможностях непосредственно на поле боя", — отметил он.

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Сырский осмотрел экспериментальные средства борьбы с дронами. Фото: t.me/osirskiy

Александр Сырский на демонстрационном показе. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий рассказал, что в ближайшее время результаты испытаний будут подробно проанализированы, а после этого будет принято решение о наращивании производства, а также об интеграции в подразделения Сил обороны Украины.

"Работаем над тем, чтобы технологическое преимущество оставалось на нашей стороне", — добавил Сырский.

Пост Сирского. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, эксперт по вопросам авиационного рынка Богдан Долинце отметил, что Украина вышла на уровень России в производстве ударных беспилотников. Более того, даже может ее опережать.

Ранее на международной оборонной выставке Eurosatory украинские разработчики представили беспилотник нетипичной конструкции, который отличается от классических платформ. Его ключевая концепция заключается в возможности оперативно модифицировать дрон под различные боевые задачи.