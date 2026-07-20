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Головна Новини дня Сирський відреагував на інформацію, що він "не хоче воювати дронами"

Сирський відреагував на інформацію, що він "не хоче воювати дронами"

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2026 20:14
Сирський відреагував на інформацію, що він "не хоче воювати дронами"
Термінова новина

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський відреагував на інформацію, що він нібито не хоче воювати дронами. Він назвав це найдивнішим закидом. За словами Сирського, Сили безпілотних систем як окремий рід військ створив саме він.

Про це Олександр Сирський повідомив у колонці "Мілітарного", передає Новини.LIVE.

Сирський "не хоче воювати дронами"

Новина доповнюється...

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Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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