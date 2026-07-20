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Главная Новости дня Сырский отреагировал на информацию о том, что он "не хочет воевать дронами"

Сырский отреагировал на информацию о том, что он "не хочет воевать дронами"

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2026 20:14
Сырский отреагировал на информацию о том, что он "не хочет воевать дронами"
Срочная новость

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский отреагировал на информацию о том, что он якобы не хочет вести боевые действия с помощью дронов. Он назвал это самым странным упреком. По словам Сырского, Силы беспилотных систем как отдельный род войск создал именно он.

Об этом Александр Сырский сообщил в колонке "Милитарного", передает Новини.LIVE.

Сырский "не хочет воевать с помощью дронов"

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Автор:
Аркадий Пастула
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