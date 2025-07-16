Сирський вперше розмовляв телефоном з Гринкевичем

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у середу, 16 липня, провів першу телефонну розмову з новим командувачем Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі генералом ВПС США Алексом Гринкевичем. Посадовець запевнив головкома у подальшій підтримці України.

Про це Сирський написав у Telegram.

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Розмова Сирського та Гринкевича

"Розмова відбулася в дусі справжнього партнерства. Отримав тверді зобов'язання щодо підтримки як з боку Америки, так і з боку Альянсу", — зазначив Сирський.

За його словами, після нещодавньої заяви президента США Дональда Трампа та Генсека НАТО Рютте про новий пакет озброєнь для України, нас очікує інтенсивний етап співробітництва у найближчі місяці.

"Щиро вдячний за надійність і вірність у підтримці Сил оборони України", — додав головком.

Скриншот допису Сирського

Нагадаємо, нещодавно Сирський зустрівся з командувачем Національних Збройних сил Латвії Каспарсом Пудансом, який перебував в Україні з робочим візитом.

Крім того, Сирський підбив підсумки щодо успіхів ЗСУ у червні 2025 року.