Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Сирський провів першу розмову з командувачем НАТО в Європі

Сирський провів першу розмову з командувачем НАТО в Європі

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 20:39
Сирський вперше розмовляв телефоном з Гринкевичем
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у середу, 16 липня, провів першу телефонну розмову з новим командувачем Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі генералом ВПС США Алексом Гринкевичем. Посадовець запевнив головкома у подальшій підтримці України.

Про це Сирський написав у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Розмова Сирського та Гринкевича

"Розмова відбулася в дусі справжнього партнерства. Отримав тверді зобов'язання щодо підтримки як з боку Америки, так і з боку Альянсу", — зазначив Сирський.

За його словами, після нещодавньої заяви президента США Дональда Трампа та Генсека НАТО Рютте про новий пакет озброєнь для України, нас очікує інтенсивний етап співробітництва у найближчі місяці.

"Щиро вдячний за надійність і вірність у підтримці Сил оборони України", — додав головком.

null
Скриншот допису Сирського

Нагадаємо, нещодавно Сирський зустрівся з командувачем Національних Збройних сил Латвії Каспарсом Пудансом, який перебував в Україні з робочим візитом.

Крім того, Сирський підбив підсумки щодо успіхів ЗСУ у червні 2025 року.

США НАТО військова допомога війна в Україні Олександр Сирський
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації