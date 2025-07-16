Сырский впервые разговаривал по телефону с Гринкевичем

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский в среду, 16 июля, провел первый телефонный разговор с новым командующим Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе генералом ВВС США Алексом Гринкевичем. Чиновник заверил главкома в дальнейшей поддержке Украины.

Об этом Сырский написал в Telegram.

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Разговор Сырского и Гринкевича

"Разговор состоялся в духе настоящего партнерства. Получил твердые обязательства по поддержке как со стороны Америки, так и со стороны Альянса", — отметил Сырский.

По его словам, после недавнего заявления президента США Дональда Трампа и Генсека НАТО Рютте о новом пакете вооружений для Украины, нас ожидает интенсивный этап сотрудничества в ближайшие месяцы.

"Искренне благодарен за надежность и верность в поддержке Сил обороны Украины", — добавил главком.

Скриншот поста Сырского

Напомним, недавно Сырский встретился с командующим Национальных Вооруженных сил Латвии Каспарсом Пудансом, который находился в Украине с рабочим визитом.

Кроме того, Сырский подвел итоги по успехам ВСУ в июне 2025 года.