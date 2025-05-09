Сирcький привітав українців з Днем пам'яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: REUTERS

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав українців з Днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Водночас наголосив, що 8 травня не про гучне свято, а про тишу, біль та усвідомлення ціни миру і свободи.

Про це Сирський написав у своєму Telegram-каналі.

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"80 років тому, 8 травня 1945-го, в берлінському передмісті Карлсгорст було підписано акт про беззастережну капітуляцію Третього Рейху, що завершив Другу світову війну в Європі. Восьме травня, День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років, — це не про гучне пафосне свято. Це про тишу. Про біль. Про усвідомлення ціни свободи й миру", — йдеться у повідомленні.

Сирський зазначив, що внаслідок війни було 45 млн жертв у Європі. Із них — понад 8 млн, це українці, які військові, цивільні, так і діти. Зокрема, це кожен четвертий.

"Понад 7 мільйонів українців билися у складі армій антигітлерівської коаліції — на різних фронтах, у різних мундирах, але з однією метою. Здобути мир для всього світу. Внесок України у європейський мир — один із найбільших. Був тоді і є сьогодні", — наголосив головком.

Він підкреслив, що сьогодні українці знову на передовій і тримають "удар нових нацистів, які хочуть знищити нас, щоб піти далі на інші країни".

"День 8 травня нагадує нам про нашу силу і стійкість. Одержимі диктатори Гітлер і Сталін мріяли стерти Україну та український народ з лиця землі. Але їхній слід в історії вкритий ганьбою. А Україна є, вона бореться, стоїть. І буде стояти! Це має стати наукою для всіх сучасних тиранів та загарбників", — пише Сирський.

Головком додав, що у цей день Україна звертається до всіх громадян у країнах вільного світу із застереженням, що не можна загравати з агресором. Зло можна перемогти лише в рішучій єдності всіх демократичних націй.

"Ми вийшли з полону чужих міфів. Ми – не уламок імперії. Ми – нація, яка бореться за свободу. І творить свою перемогу. Памʼятаємо і перемагаємо! Слава Україні! Героям слава", — резюмував головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов теж зробив заяву щодо Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій. Він зазначив, що минуло 80 років, але багато аспектів досі всеосяжно не осмислені.

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