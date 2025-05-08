Буданов зробив заяву в День памʼяті та перемоги над нацизмом

Керівник ГУР Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов зробив заяву. За його словами, минуло 80 років, але багато аспектів ще досі всеосяжно не осмислені.

Про це Кирило Буданов написав у Facebook у четвер, 8 травня.

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Заява Буданова у День памʼяті та перемоги над нацизмом

Керівник ГУР наголосив, що Друга світова війна вчить, що вільний світ може врятувати лише глобальна згуртованість. За його словами, проти монстра необхідно діяти злагоджено.

"Бо ж коли нормальні люди у своїх країнах різними мовами промовляють "Ніколи знову", на Росії панує мілітаристський шабаш, знову і знову лунають накази для продовження злочинної війни та окупації", — зазначив Буданов.

За його словами, найкращою інвестицією у вільну та безпечну Європу є допомога Силам безпеки і оборони України, а також тиск на Росію.

"Вірю в те, що результати сміливої збройної боротьби України зі злом, яку нині ведуть найкращі сини і дочки нашої нації, а також тисячі іноземних добровольців, не будуть змарновані", — наголосив він.

Буданов зазначив, що довга памʼять та незаплямоване знання про Другу світову війну допомагають у захисті демократії, правди й волі, прав людини, а також у встановленні справедливої відплати за агресію та воєнні злочини, скоєні РФ.



"Наша рішучість і єдність перед обличчям ворога є запорукою того, що майбутні покоління житимуть у світі, вільному від тиранії та агресії. Історія довела, що добро завжди перемагає, коли за нього борються пліч-о-пліч", — зазначив очільник ГУР у коментарі для Новини.LIVE.



Допис Буданова. Фото: скриншот

Нагадаємо, з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні до українців звернувся президент Володимир Зеленський.

А голова Військового комітету НАТО, адмірал Каво Драгоне висловив підтримку воїнам Збройних сил України.