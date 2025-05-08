Буданов сделал заявление в День памяти и победы над нацизмом

Руководитель ГУР Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сделал заявление. По его словам, прошло 80 лет, но многие аспекты до сих пор всеобъемлюще не осмыслены.

Об этом Кирилл Буданов написал в Facebook в четверг, 8 мая.

Реклама

Читайте также:

Заявление Буданова в День памяти и победы над нацизмом

Руководитель ГУР подчеркнул, что Вторая мировая война учит, что свободный мир может спасти только глобальная сплоченность. По его словам, против монстра необходимо действовать слаженно.

"Ведь когда нормальные люди в своих странах на разных языках говорят "Никогда снова", на России царит милитаристский шабаш, снова и снова звучат приказы для продолжения преступной войны и оккупации", — отметил Буданов.

По его словам, лучшей инвестицией в свободную и безопасную Европу является помощь Силам безопасности и обороны Украины, а также давление на Россию.

"Верю в то, что результаты смелой вооруженной борьбы Украины со злом, которую сейчас ведут лучшие сыновья и дочери нашей нации, а также тысячи иностранных добровольцев, не будут потеряны", — подчеркнул он.

Буданов отметил, что долгая память и незапятнанное знание о Второй мировой войне помогают в защите демократии, правды и свободы, прав человека, а также в установлении справедливого возмездия за агрессию и военные преступления, совершенные РФ.



"Наша решительность и единство перед лицом врага является залогом того, что будущие поколения будут жить в мире, свободном от тирании и агрессии. История доказала, что добро всегда побеждает, когда за него борются бок о бок", — отметил глава ГУР в комментарии для Новини.LIVE.



Пост Буданова. Фото: скриншот

Напомним, по случаю Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне к украинцам обратился президент Владимир Зеленский.

А председатель Военного комитета НАТО, адмирал Каво Драгоне выразил поддержку воинам Вооруженных сил Украины.