Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: REUTERS

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил украинцев с Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. В то же время подчеркнул, что 8 мая не о громком празднике, а о тишине, боли и осознании цены мира и свободы.

Об этом Сирский написал в своем Telegram-канале.

Реклама

Читайте также:

Что сказал главнокомандующий ВСУ

"80 лет назад, 8 мая 1945-го, в берлинском пригороде Карлсгорст был подписан акт о безоговорочной капитуляции Третьего Рейха, завершивший Вторую мировую войну в Европе. Восьмое мая, День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов, — это не о громком пафосном празднике. Это о тишине. О боли. Об осознании цены свободы и мира", — говорится в сообщении.

Сырский отметил, что в результате войны было 45 млн жертв в Европе. Из них - более 8 млн, это украинцы, как военные, гражданские, так и дети. В частности, это каждый четвертый.

"Более 7 миллионов украинцев сражались в составе армий антигитлеровской коалиции — на разных фронтах, в разных мундирах, но с одной целью. Получить мир для всего мира. Вклад Украины в европейский мир — один из крупнейших. Был тогда и есть сегодня", — подчеркнул главком.

Он подчеркнул, что сегодня украинцы снова на передовой и держат "удар новых нацистов, которые хотят уничтожить нас, чтобы пойти дальше на другие страны".

"День 8 мая напоминает нам о нашей силе и стойкости. Одержимые диктаторы Гитлер и Сталин мечтали стереть Украину и украинский народ с лица земли. Но их след в истории покрыт позором. А Украина есть, она борется, стоит. И будет стоять! Это должно стать наукой для всех современных тиранов и захватчиков", — пишет Сырский.

Главком добавил, что в этот день Украина обращается ко всем гражданам в странах свободного мира с предостережением, что нельзя заигрывать с агрессором. Зло можно победить только в решительном единстве всех демократических наций.

"Мы вышли из плена чужих мифов. Мы — не осколок империи. Мы — нация, которая борется за свободу. И творит свою победу. Помним и побеждаем! Слава Украине! Героям слава", — резюмировал главнокомандующий ВСУ.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов тоже сделал заявление относительно Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой. Он отметил, что прошло 80 лет, но многие аспекты до сих пор всеобъемлюще не осмыслены.

Также мы писали, что киевляне ответили, когда лучше праздновать День памяти в Украине.