Сирський звернувся до військових-християн перед Різдвом

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ЗСУ

В Україні у вівторок, 24 грудня, відзначають релігійне свято Святий вечір. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський привітав громадян з Різдвом.

Відповідний допис він оприлюднив у Telegram.

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Привітання Сирського з Різдвом

"Дорогі співвітчизники! Шановні українські захисники і захисниці Щиро вітаю вас з великим християнським святом — Різдвом Христовим!" — йдеться у повідомленні.

Головком привітав, зокрема, українських воїнів-християн, які святкують не у колі родини, а відбивають атаки російських окупантів на передовій. Він подякував воїнам за подвиг та відданість від усього українського народу.

"У Святвечір вітаю усіх із Різдвом, цим святом надії та оновлення. Нехай новонароджений Христос обдарує кожного з нас своєю любов’ю, миром та світлом, яке зігріває серця. Хай Його благословення надихає нас на продовження нашої справедливої і жертовної боротьби, адже ми боронимо своє: своїх рідних і близьких, свою рідну землю, свій народ від дикої російської орди", — зазначив Сирський.

Він наголосив, що ми відновлюємо історичну справедливість, відзначаючи Різдво Христове 25 грудня разом з усіма народами вільного і демократичного світу. Керівник ЗСУ привітав союзників та подякував за підтримку в боротьбі проти Росії.

"Об’єднаймося цього дня у молитві за Україну, за її захисників і захисниць, за перемогу, справедливий мир і благословенне майбутнє нашої Батьківщини і нашого народу!" — додав Сирський.

Скриншот допису Сирського

Скриншот допису Сирського

Раніше українців з Різдвом привітав Президент України Володимир Зеленський. Він наголосив на важливості бути об'єднаними у складний для країни час.

А штучний інтелект показав, як може виглядати святкування Різдва в Україні через 50 років.