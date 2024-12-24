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Зеленський привітав українців з Різдвом — головне зі звернення

24 грудня 2024 17:34
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Привітання Зеленського з Різдвом — що сказав президент
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Україна зустрічає вже третє Різдво в умовах війни, через це багато українців не можуть відзначати свято вдома чи з близькими. Проте дух єднання та віри залишається незламним.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у різдвяному привітанні в вівторок, 24 грудня.

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Зеленський у Святвечір наголосив на важливості бути об'єднаними у складний для країни час. 

"Сьогодні дуже особливий вечір. Святвечір. І це наше третє Різдво в часи війни. Наша велика українська сім’я не може відзначати його повною мірою — так, як хотілося б, так, як це має бути. Не всі з нас удома, на жаль. Не в усіх, на жаль, є дім. І не всі, на жаль, із нами. Однак попри всі біди, які приніс ворог, йому не вдалося захопити або знищити головне — наші серця, світло всередині нас, віру в добро й милосердя, людину всередині кожного з нас", — сказав президент.

Глава держави підкреслив, що українці змогли зберегти свої цінності навіть у найважчі часи.

"І тому сьогодні ми вшановуємо всіх, хто віддав життя, захищаючи нас. Ми молимося сьогодні за всіх, хто на фронті, щоб повернулися живими. За всіх, хто в полоні, щоб повернулися додому. За всіх, кого Росія загнала в окупацію. Всіх, кого змусила поїхати. Всі, кому непросто, але вони не втратили Україну в собі, а отже, їх ніколи не втратить Україна", — додав український лідер.

Зеленський зазначив, що українці вдруге відзначають Різдво за новим календарем як єдина нація. Він побажав кожній родині світла віри, надії та любові, а країні — миру й справедливості.

"Ми вдруге відзначаємо Різдво в одну дату як одна велика сім’я, єдина країна. Вдруге у новій історії Різдво об’єднує всіх українців. Ми сьогодні пліч-о-пліч. І ми не загубимося. Наживо чи подумки ми привітаємо одне одного, подзвонимо батькам, поцілуємо дітей, обіймемо рідних, згадаємо своїх. Наживо, на відстані чи в душі — українці сьогодні разом. І допоки ми це робимо, у зла немає шансів. І ця наша єдність і тепло одне до одного і є справжнім духом Різдва, його унікальною атмосферою, яку ми попри все збережемо всередині себе й поділимося з тими, хто поруч. З усіма, кого ми любимо. З усіма, хто для нас такий рідний. А це сьогодні кожен українець і кожна українка. Я вітаю всіх вас із Різдвом Христовим!" — підсумував президент.

Нагадаємо, 24 грудня православна церква України за новим стилем відзначає Різдвяний Святвечір. Це останній день Різдвяного посту, на який готують пісні страви. Новини.LIVE розповіли, що можна і не можна робити в цей святковий день і вечір.  

Раніше ми писали про модні поради стиліста, що одягнути на Різдво цього року.

Володимир Зеленський Україна привітання Різдво свято

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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