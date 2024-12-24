Поздравление Зеленского с Рождеством — что сказал президент

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Украина встречает уже третье Рождество в условиях войны, поэтому многие украинцы не могут отмечать праздник дома или с близкими. Однако дух единения и веры остается несокрушимым.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в рождественском поздравлении во вторник, 24 декабря.

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Зеленский в Сочельник отметил важность единства в сложное для страны время.

"Сегодня очень особенный вечер. Сочельник. И это наше третье Рождество во времена войны. Наша большая украинская семья не может отметить его в полной мере — так, как хотелось бы, так, как это должно быть. Не все из нас дома, к сожалению. Не у всех, к сожалению, есть дом. И не все, к сожалению, с нами. Но несмотря на все беды, которые принес враг, ему не удалось захватить или уничтожить главное — наши сердца, свет внутри нас, веру в добро и милосердие, человека внутри каждого из нас", — сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что украинцы смогли сохранить свои ценности даже в самые трудные времена.

"И поэтому сегодня мы чтим всех, кто отдал жизнь, защищая нас. Мы молимся сегодня за всех, кто на фронте, чтобы они вернулись живыми. За всех, кто в плену, чтобы они вернулись домой. За всех, кого Россия загнала в оккупацию. Всех, кого заставила уехать. Всех, кому непросто, но они не потеряли Украину в себе, а значит, их никогда не потеряет Украина", — добавил украинский лидер.

Зеленский отдельно указал но то, что украинцы второй раз отмечают Рождество по новому календарю как единая нация. Он пожелал каждой семье света веры, надежды и любви, а стране — мира и справедливости.

"Мы второй раз отмечаем Рождество в одну дату как одна большая семья, единая страна. Второй раз в новой истории Рождество объединяет всех украинцев. Сегодня мы плечом к плечу. И мы не потеряем друг друга. Лично или мысленно мы поздравим друг друга, позвоним родителям, поцелуем детей, обнимем родных, вспомним своих. Лично, на расстоянии или в душе — украинцы сегодня вместе. И пока мы это делаем, у зла нет шансов. И это наше единство и тепло друг к другу – это и есть истинный дух Рождества, его уникальная атмосфера, которую мы, несмотря ни на что, сохраним внутри себя и поделимся с теми, кто рядом. Со всеми, кого мы любим. Со всеми, кто для нас так дорог. А это сегодня каждый украинец и каждая украинка. Я поздравляю всех вас с Рождеством Христовым!" — подытожил Президент.

Напомним, 24 декабря православная церковь Украины по новому стилю отмечает Рождественский сочельник. Это последний день Рождественского поста, на который готовят песни. Новини.LIVE рассказали, что можно и нельзя делать в этот праздничный день и вечер.

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