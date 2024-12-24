Сырский обратился к военным-христианам перед Рождеством

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ВСУ

В Украине во вторник, 24 декабря, отмечается религиозный праздник Святой вечер. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский поздравил граждан с Рождеством.

Соответствующее сообщение он обнародовал в Telegram.

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Поздравление Сырского с Рождеством

"Дорогие соотечественники! Уважаемые украинские защитники и защитницы Искренне поздравляю вас с большим христианским праздником — Рождеством Христовым!" – говорится в сообщении.

Главком поздравил, в частности, украинских воинов-христиан, которые не празднуют в кругу семьи, а отражают атаки российских оккупантов на передовой. Он поблагодарил воинов за подвиг и преданность от всего украинского народа.

"В Святой вечер поздравляю всех с Рождеством, этим праздником надежды и обновления. Пусть новорожденный Христос одарит каждого из нас своей любовью, миром и светом, который согревает сердца. Пусть Его благословение вдохновляет нас на продолжение нашей справедливой и жертвенной борьбы, ведь мы защищаем свое: своих родных и близких, свою родную землю, свой народ от дикой российской орды", — отметил Сырский.

Он подчеркнул, что мы восстанавливаем историческую справедливость, отмечая Рождество Христово 25 декабря вместе со всеми народами свободного и демократического мира. Руководитель ВСУ поздравил союзников и поблагодарил за поддержку в борьбе против России.

"Объединимся в этот день в молитве за Украину, за ее защитников и защитниц, за победу, справедливый мир и благословенное будущее нашей Родины и нашего народа!" — добавил Сырский.

Скриншот сообщения Сырского

Скриншот сообщения Сырского

Ранее украинцев с Рождеством поздравил Президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил важность быть объединенными в сложное для страны время.

А искусственный интеллект показал, как может выглядеть празднование Рождества в Украине через 50 лет.