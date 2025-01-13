Сирський опублікував відео, на якому показано, як ЗСУ знищують війська РФ та їх техніку

Знищена техніка росіян. Фото: скриншот з відео

Сили оборони України не припиняють знищувати ворога, який хоче окупувати нашу країну. Росіяни продовжують нести значні втрати особового складу та військової техніки.

Відповідне відео, як наші бійці ліквідують противника та його техніку, опублікував у своєму Telegram головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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На відео, яке опублікував Сирський, можна побачити, як на українських фронтах наші воїни завдають ударів по скупченню військової техніки та російським окупантам. Як наслідок, ворожа техніка палає і більше не може нести загрозу для України.

"Щодня ворог має розуміти — йому в Україні нераді. Боротьба триває!" — підписав такими словами свій пост головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, вчора у Генштабі Збройних сил України поінформували, що українські військові завдали чергового високоточного повітряного удару по командному пункту 2-ї гвардійської загальновійськової армії Росії. Він був розташований в місті Новогродівка Донецької області.

Також ми писали, що за тиждень з 6 по 12 січня 2025 року сили ППО України знищили понад 400 БпЛА і ракет.