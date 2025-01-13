Сырский опубликовал видео, на котором показано, как ВСУ уничтожают войска РФ и их технику

Уничтоженная техника россиян. Фото: скриншот из видео

Силы обороны Украины не прекращают уничтожать врага, который хочет оккупировать нашу страну. Россияне продолжают нести значительные потери личного состава и военной техники.

Соответствующее видео, как наши бойцы ликвидируют противника и его технику, опубликовал в своем Telegram главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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На видео, которое опубликовал Сырский, можно увидеть, как на украинских фронтах наши воины наносят удары по скоплению военной техники и российским оккупантам. Как следствие, вражеская техника пылает и больше не может нести угрозу для Украины.

"Ежедневно враг должен понимать — ему в Украине не рады. Борьба продолжается!", — подписал такими словами свой пост главнокомандующий ВСУ.

Напомним, вчера в Генштабе Вооруженных сил Украины проинформировали, что украинские военные нанесли очередной высокоточный воздушный удар по командному пункту 2-й гвардейской общевойсковой армии России. Он был расположен в городе Новогродовка Донецкой области.

Также мы писали, что за неделю с 6 по 12 января 2025 года силы ПВО Украины уничтожили более 400 БпЛА и ракет.