Сырский опубликовал видео, на котором показано, как ВСУ уничтожают войска РФ и их технику

Сырский показал видео, как ВСУ уничтожают оккупантов и их технику
Силы обороны Украины не прекращают уничтожать врага, который хочет оккупировать нашу страну. Россияне продолжают нести значительные потери личного состава и военной техники.
Соответствующее видео, как наши бойцы ликвидируют противника и его технику, опубликовал в своем Telegram главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Уничтожение военной силы РФ на украинских полях
На видео, которое опубликовал Сырский, можно увидеть, как на украинских фронтах наши воины наносят удары по скоплению военной техники и российским оккупантам. Как следствие, вражеская техника пылает и больше не может нести угрозу для Украины.
"Ежедневно враг должен понимать — ему в Украине не рады. Борьба продолжается!", — подписал такими словами свой пост главнокомандующий ВСУ.
Напомним, вчера в Генштабе Вооруженных сил Украины проинформировали, что украинские военные нанесли очередной высокоточный воздушный удар по командному пункту 2-й гвардейской общевойсковой армии России. Он был расположен в городе Новогродовка Донецкой области.
Также мы писали, что за неделю с 6 по 12 января 2025 года силы ПВО Украины уничтожили более 400 БпЛА и ракет.
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