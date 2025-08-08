Відео
Головна Новини дня Сирський пояснив, як росіянам вдалося зайти в тил ЗСУ на Курщині

Сирський пояснив, як росіянам вдалося зайти в тил ЗСУ на Курщині

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 07:44
Сирський пояснив чому не встигли перекрити трубопровід на Курщині
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ОПУ

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський прокоментував ситуацію, що призвела до складного відходу українських військ на Курщині. За його словами, противник скористався трубопроводом, який раніше мав бути взятий під контроль ЗСУ, проте в умовах масованого  наступу з кількох напрямків ця ділянка залишилася без належної уваги.

Про це Олександр Сирський розповів в інтерв'ю журналістці ТСН Наталії Нагорній

Читайте також:

Чому російським військам вдалося прорватися в тил ЗСУ на Курщині

Сирський пояснив, що українське командування володіло інформацією про можливе використання трубопроводів для проникнення противника. У зв’язку з цим були поставлені завдання щодо взяття під контроль критичних ділянок, де ворог міг вийти на поверхню.

Втім, на тлі комплексного наступу, який ворог вів як по трубі, так і з фронту, у поєднанні з ретельною підготовкою і прихованістю дій, одна з таких ділянок виявилась незахищеною.

Головнокомандувач визнав, що під час боїв увага до цієї загрози могла бути послаблена, чим і скористався противник. У критичний момент, коли українські підрозділи починали організований відхід, ворог зміг вийти їм у тил, що значно ускладнило ситуацію.

"Тут задачі такі ставилися і, ну, просто, ймовірно, десь, скажімо, не догляділи, а, можливо, і не врахували цих дій, тому що це відбувалося в комплексі. Тут вони наступали, вони, скажімо, рухалися і по трубі, і детально до цього готувалися, тримали в таємниці, це по-перше. Ну і по-друге, що в них тривав наступ, скажімо, на Суджанському напрямку з декілька боків", — сказав Головнокомандувач ЗСУ. 

Нагадаємо, ЗСУ не вийшли з Курщини — військовослужбовці назвали напрямки, де тривають найзапекліші бої.

Також Олександр Сирський назвав успіхи Курської операції та яких втрат зазнали російські війська

російські війська ЗСУ Олександр Сирський війна Курська область
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
