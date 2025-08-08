Сырский объяснил почему не успели перекрыть трубопровод на Курщине

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ОПУ

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сирский прокомментировал ситуацию, которая привела к сложному отходу украинских войск на Курщине. По его словам, противник воспользовался трубопроводом, который ранее должен был быть взят под контроль ВСУ, однако в условиях массированного наступления с нескольких направлений этот участок остался без должного внимания.

Об этом Александр Сырский рассказал в интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной.

Сырский объяснил, что украинское командование владело информацией о возможном использовании трубопроводов для проникновения противника. В связи с этим были поставлены задачи по взятию под контроль критических участков, где враг мог выйти на поверхность.

Впрочем, на фоне комплексного наступления, которое враг вел как по трубе, так и с фронта, в сочетании с тщательной подготовкой и скрытностью действий, один из таких участков оказался незащищенным.

Главнокомандующий признал, что во время боев внимание к этой угрозе могло быть ослаблено, чем и воспользовался противник. В критический момент, когда украинские подразделения начинали организованный отход, враг смог выйти им в тыл, что значительно усложнило ситуацию.

"Здесь задачи такие ставились и, ну, просто, вероятно, где-то, скажем, не присматривали, а, возможно, и не учли этих действий, потому что это происходило в комплексе. Здесь они наступали, они, скажем, двигались и по трубе, и детально к этому готовились, держали в тайне, это во-первых. Ну и во-вторых, что у них продолжалось наступление, скажем, на Суджанском направлении с нескольких сторон", — сказал Главнокомандующий ВСУ.

