Сирський зробив заяву про закінчення 2025 року

Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський звернувся до захисників і захисниць України з новорічним привітанням, підбиваючи підсумки 2025 року. У своєму зверненні він наголосив, що рік, який минає, став черговим роком стійкості, відваги та подвигу українського війська.

Про це Сирський написав у Telegram у середу, 31 грудня.

Реклама

Читайте також:

Пост Сирського. Фото: скриншот

Сирський про закінчення 2025 року

"Дякую кожному і кожній, хто сьогодні зі зброєю в руках захищає Україну. Ваша служба, ваша мужність і ваша жертва вже стали частиною історії. Завдяки кожному з вас Україна є, і Україна буде", — написав Сирський.

Головнокомандувач зазначив, що у 2025 році Україна довела ворогу й усьому світу, що найсильнішим аргументом держави є Збройні сили України. Він підкреслив здатність української армії тримати стрій проти чисельно переважаючого противника та завдавати ударів там, де ворог вважав себе недосяжним.

Окремо Сирський згадав про далекобійні удари, технології та рішучість Сил оборони України, які, за його словами, щодня послаблюють і знищують воєнну машину агресора. Він наголосив, що за допомогою засобів Deep Strike, українських далекобійних дронів і ракет уражаються спроможності військово-промислового комплексу РФ та нафтопереробні заводи, що зменшує бажання загарбників продовжувати війну.

За словами Головнокомандувача, Україна нині має одну з найсильніших і найдосвідченіших армій у світі, а майже 420 тисяч знешкоджених російських окупантів лише за 2025 рік є підтвердженням цього.

"У Новому році бажаю кожному з вас стійкості, сили й віри. Бажаю вистояти там, де важко. Перемогти там, де здавалося неможливо. І найголовніше — повернутися. Повернутися живими. Повернутися з Перемогою. Обійняти своїх рідних, які щодня чекають нас з цієї війни, вірять у нас і живуть цією надією", — додав Сирський.

Нагадаємо, що раніше Олександр Сирський заявив, що у мирному плані США немає ніяких обмежень для України у питанні мобілізації.

А до цього керівник ГУР Кирило Буданов розкрив, на скільки Кремль перевищив мобілізаційний план.