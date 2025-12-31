Видео
Главная Новости дня Сырский подвел итоги 2025 года и поздравил ВСУ с Новым годом

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 19:22
Сырский сделал заявление об окончании 2025 года
Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский обратился к защитникам и защитницам Украины с новогодним поздравлением, подводя итоги 2025 года. В своем обращении он отметил, что уходящий год стал очередным годом стойкости, отваги и подвига украинского войска.

Об этом Сырский написал в Telegram в среду, 31 декабря.

Сырский подвел итоги 2025 года и поздравил ВСУ с Новым годом - фото 1
Пост Сырского. Фото: скриншот

Сырский об окончании 2025 года

"Спасибо каждому и каждой, кто сегодня с оружием в руках защищает Украину. Ваша служба, ваше мужество и ваша жертва уже стали частью истории. Благодаря каждому из вас Украина есть, и Украина будет", — написал Сырский.

Главнокомандующий отметил, что в 2025 году Украина доказала врагу и всему миру, что самым сильным аргументом государства являются Вооруженные силы Украины. Он подчеркнул способность украинской армии держать строй против численно превосходящего противника и наносить удары там, где враг считал себя недосягаемым.

Отдельно Сырский вспомнил о дальнобойных ударах, технологиях и решимости Сил обороны Украины, которые, по его словам, ежедневно ослабляют и уничтожают военную машину агрессора. Он отметил, что с помощью средств Deep Strike, украинских дальнобойных дронов и ракет поражаются способности военно-промышленного комплекса РФ и нефтеперерабатывающие заводы, что уменьшает желание захватчиков продолжать войну.

По словам Главнокомандующего, Украина сейчас имеет одну из самых сильных и опытных армий в мире, а почти 420 тысяч обезвреженных российских оккупантов только за 2025 год является подтверждением этого.

"В Новом году желаю каждому из вас стойкости, силы и веры. Желаю выстоять там, где трудно. Победить там, где казалось невозможно. И самое главное — вернуться. Вернуться живыми. Вернуться с Победой. Обнять своих родных, которые ежедневно ждут нас с этой войны, верят в нас и живут этой надеждой", — добавил Сырский.

Напомним, что ранее Александр Сырский заявил, что в мирном плане США нет никаких ограничений для Украины в вопросе мобилизации.

А до этого руководитель ГУР Кирилл Буданов раскрыл, на сколько Кремль превысил мобилизационный план.

ВСУ поздравления Генштаб ВСУ война в Украине Александр Сырский Новый год 2026
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
