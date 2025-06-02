Австрійці намагалися зупинити репатріацію українських сиріт в Україну

Автобуси з дітьми. Фото: скриншот

У ніч проти неділі, 2 червня, з австрійського містечка Нойдауберг вивезли назад в Україну 52 дітей-сиріт віком від трьох до дев’яти років. Три роки тому їх евакуювали з Кропивницького і поселили у закинутому готелі в Нойдауберзі, який облаштували як гуртожиток. Керівництво гуртожитку та громади виступило проти повернення дітей.

Про це повідомляє Burgenland.

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Чому виник скандал щодо повернення дітей

Вивезення розпочалося о 02:00 ночі, на годину раніше від запланованого часу. Більшість дітей уже тоді перебувала в автобусах, імовірно, щоб уникнути зайвої уваги. Процес репатріцації заздалегідь організувала українська влада.

Рішення про повернення викликало гостру реакцію з боку частини австрійського громадянського суспільства. Зокрема, представник оператора гуртожитку Senecura Йоганнес Вальнер до останнього намагався перешкодити відправленню. За його словами, він особисто спостерігав позитивну динаміку в розвитку дітей і вважав повернення до України "надзвичайно болісним і небезпечним рішенням".

Його дружина зазначила: "Зараз діти їдуть з безпечного середовища у цілком небезпечне — додому з невизначеним майбутнім".

Чому вирішили повернути дітей назад в Україну

Як пояснив директор дитячого будинку Петро Петух, для десяти дітей уже знайшлися усиновителі або прийомні батьки. У віці до дев’яти років діти ще мають шанс бути усиновленими або потрапити в родину. Після цього віку, за словами Петуха, їм загрожує перспектива жити лише в інтернатах.

Юристка Вероніка Гордейчик, яка сама втекла з України й опікувалася дітьми у Бургенланді протягом трьох років, підтримала ідею повернення.

"Діти потребують родини. Вони не можуть бути без батьків вічно", — зазначила вона.

Водночас сама адвокатка повертатися в Україну не планує через небезпеку.

Мешканці Нойдауберга виступили проти повернення дітей в Україну

Жителі Нойдауберга гостро відреагували на репатріацію дітей. Зокрема, вони ставили під сумнів доцільність повернення дітей до країни, де триває війна, особливо зважаючи на те, що діти вже інтегрувалися в місцеві школи й дитячі садки.

Мер міста Вольфганг Едер також розкритикував рішення і назвав його безвідповідальним. Він наголосив, що хоч згідно з домовленістю на початку війни діти мали повернутися в Україну, час операції викликає великі сумніви.

Влада федеральної землі Бургенланд теж висловила стурбованість щодо безпеки дітей. За кілька днів до репатріації вони звернулися з офіційним листом до українського посольства, МЗС України та Федеральної канцелярії Австрії. У документі містився заклик переглянути умови повернення, враховуючи воєнну ситуацію в Україні, й відтермінувати вивезення. Проте ці спроби не дали результату — діти таки поїхали додому в Україну.

Нагадаємо, діти з Одеси, які виїхали як біженці за кордон і вирішили потім повернутися, мають здати низку тестів.

Також кореспондент Новини.LIVE поцікавився, чому в Україні діти все частіше замислюються над виїздом за кордон.