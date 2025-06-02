Австрийцы пытались остановить репатриацию украинских сирот в Украину

Автобусы с детьми. Фото: скриншот

В ночь на воскресенье, 2 июня, из австрийского городка Нойдауберг вывезли обратно в Украину 52 детей-сирот в возрасте от трех до девяти лет. Три года назад их эвакуировали из Кропивницкого и поселили в заброшенном отеле в Нойдауберге, который обустроили как общежитие. Руководство общежития и общины выступило против возвращения детей.

Об этом сообщает Burgenland.

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Почему возник скандал по возвращению детей

Вывоз начался в 02:00 ночи, на час раньше запланированного времени. Большинство детей уже тогда находилась в автобусах, вероятно, чтобы избежать лишнего внимания. Процесс репатрицации заранее организовала украинская власть.

Решение о возвращении вызвало острую реакцию со стороны части австрийского гражданского общества. В частности, представитель оператора общежития Senecura Иоганнес Вальнер до последнего пытался помешать отправке. По его словам, он лично наблюдал положительную динамику в развитии детей и считал возвращение в Украину "чрезвычайно мучительным и опасным решением".

Его жена отметила: "Сейчас дети едут из безопасной среды во вполне опасную — в дом с неопределенным будущим".

Почему решили вернуть детей обратно в Украину

Как пояснил директор детского дома Петр Петух, для десяти детей уже нашлись усыновители или приемные родители. В возрасте до девяти лет дети еще имеют шанс быть усыновленными или попасть в семью. После этого возраста, по словам Петуха, им грозит перспектива жить только в интернатах.

Юрист Вероника Гордейчик, которая сама сбежала из Украины и занималась детьми в Бургенланде в течение трех лет, поддержала идею возвращения.

"Дети нуждаются в семье. Они не могут быть без родителей вечно", — отметила она.

В то же время сама адвокат возвращаться в Украину не планирует из-за опасности.

Жители Нойдауберга выступили против возвращения детей в Украину

Жители Нойдауберга остро отреагировали на о репатриации детей. В частности, они ставили под сомнение целесообразность возвращения детей в страну, где идет война, особенно учитывая то, что дети уже интегрировались в местные школы и детские сады.

Мэр города Вольфганг Эдер также раскритиковал решение и назвал его безответственным. Он отметил, что хотя согласно договоренности в начале войны дети должны были вернуться в Украину, время операции вызывает большие сомнения.

Власти федеральной земли Бургенланд тоже выразили обеспокоенность относительно безопасности детей. За несколько дней до репатриации они обратились с официальным письмом в украинское посольство, МИД Украины и Федеральную канцелярию Австрии. В документе содержался призыв пересмотреть условия возвращения, учитывая военную ситуацию в Украине, и отсрочить вывоз. Однако эти попытки не дали результата — дети таки поехали домой в Украину.

Напомним, дети из Одессы, которые выехали как беженцы за границу и решили потом вернуться, должны сдать ряд тестов.

Также корреспондент Новини.LIVE поинтересовался, почему в Украине дети все чаще задумываются над выездом за границу.