Головна Новини дня Синоптики прогнозують Україні дощі з мокрим снігом сьогодні

Синоптики прогнозують Україні дощі з мокрим снігом сьогодні

Дата публікації: 20 березня 2026 00:09
Жінка закривається від мокрого снігу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Погода в Україні в п’ятницю, 20 березня, подекуди здивує дощем із мокрим снігом. Зокрема, опади слід очікувати мешканцям східних областей, частини центральних та крайнього заходу. Температура повітря вдень може сягнути +14 °C, однак вночі ще буде мороз до -2 °C.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на прогнози Укргідрометцентру та Наталки Діденко.

"В Україні тиск падатиме і поширюватиметься вплив поля зниженого тиску від циклону над Чорним морем, однак у більшості областей опадів не чекаємо,  лише в Карпатах, східних, Полтавській, Дніпропетровській областях вночі місцями невеликий дощ з мокрим снігом", — прогнозують синоптики. 

У п’ятницю вітер буде переважно північно-східного напрямку, швидкість якого становитиме 5-10 м/с. Вночі температура опуститься до +3…-2 °C, однак вдень потеплішає, зокрема на Закарпатті повітря прогріється до +14 °C, на решті території країни очікується +6…+11. Дещо тепліше буде на півдні та південному сході, де вночі буде +1…+6 °C, а вдень — +9…+14 °C.

Мапа з прогнозом погоди в Україні на завтра сьогодні 20 березня 2026 року
Мапа погоди в Україні на 20 березня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Діденко на 20 березня

Синоптикиня Наталка Діденко нагадує, що в п’ятницю, 20 березня, настає день весняного рівнодення, що означає остаточний прихід весни. Цього дня можливі незначні опади вночі у Полтавській та Сумській областях.

Упродовж дня температура повітря коливатимуться у проміжку +7…+12 °C, лише мешканців південно-східних областей порадує тепло до +9…+14 °C. У Києві 20 березня істотних опадів очікувати не варто. У столиці повітря прогріється до +7…+10 °C.

Карта з прогнозом температури повітря в Україні на 14:00 у п'ятницю, 20 березня, 2026 року
Мапа температури повітря в Україні на 20 березня. Фото: Meteopost

Нагадаємо, що синоптики прогнозують незначне похолодання в Україні наприкінці цього тижня 16-22 березня, а наступного навіть з'являться опади. Метеорологи вважають 18 березня аномально теплим днем як для першого місяця весни.

Наприкінці березня українці переходить на літній час. У ніч проти 29 березня годинник треба буде перевести на годину вперед, у зв'язку з чим ніч буде коротшою.

Укргідрометцентр сніг Наталка Діденко дощ погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
