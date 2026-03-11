Погода в Україні на четвер, 12 березня - детальний прогноз погоди

Весняна погода в Україні. Фото: Новини.LIVE

12 березня в Україні очікується тепла та ясна погода без опадів. У деяких регіонах стовпчики термометрів піднімуться до +18 °C завдяки впливу антициклону.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Погода на 12 березня від Укргідрометцентру

"В Україні погоду без опадів все ще визначатиме поле високого атмосферного тиску та відносно тепла повітряна маса", — йдеться у повідомленні.

За даними синоптиків вдень на території країни буде незначний вітер — південний, південно-східний, який рухатиметься зі швидкістю 5-10 м/с. Щоправда, вночі у деяких областях температура повітря впаде до -2°C.

"Щодо температурного режиму протягом доби, вночі за умов ясного неба, повітря охолоджуватиметься до +3..- 2°, а вдень прогріватись до +12..+17°, дещо прохолодніше в Карпатах та на узбережжі морів 8-13°", — додали синоптики.

У столиці України повітря вдень прогріється до +15°.

Прогноз погоди в Україні на 12 березня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на завтра від Наталки Діденко

За словами синоптикині, 12 березня максимальна температура повітря в більшості областей буде +12+18 градусів.

"У Києві 12-го березня сонячно сухо і тепло, до +15 градусів. Усі пильнуємо, коли проклюнеться перший зелений листочок", — додала вона.

Щоправда, Діденко зазначає, що гарна погода в Україні протримається до 17 березня, а далі — суттєве зниження температури.

Яка погода буде в Україні 12 березня. Фото: Наталка Діденко

Нагадаємо, у Харкові завтра, 12 березня, обіцяють теплу та малохмарну погоду без опадів. Попри незначний вітер в місті температура прогріється до 17 градусів тепла.

Крім того, ми писали, що до кінця цього тижня в Україні зберігатиметься тепла та суха погода завдяки антициклону. У деяких областях повітря прогріється до +19°.