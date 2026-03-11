Какой будет погода в Украине 12 марта - точный прогноз погоды на четверг

Весенняя погода в Украине. Фото: Новини.LIVE

12 марта в Украине ожидается теплая и ясная погода без осадков. В некоторых регионах столбики термометров поднимутся до +18 °C благодаря влиянию антициклона.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Погода на 12 марта от Укргидрометцентра

"В Украине погоду без осадков все еще будет определять поле высокого атмосферного давления и относительно теплая воздушная масса", — говорится в сообщении.

По данным синоптиков днем на территории страны будет незначительный ветер — южный, юго-восточный, который будет двигаться со скоростью 5-10 м/с. Правда, ночью в некоторых областях температура воздуха упадет до -2°C.

"Относительно температурного режима в течение суток, ночью в условиях ясного неба, воздух будет охлаждаться до +3..-2°, а днем прогреваться до +12..+17°, несколько прохладнее в Карпатах и на побережье морей 8-13°", — добавили синоптики.

В столице Украины воздух днем прогреется до +15°.

Прогноз погоды в Украине на 12 марта. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на завтра от Наталки Диденко

По словам синоптика, 12 марта максимальная температура воздуха в большинстве областей будет +12+18 градусов.

"В Киеве 12-го марта солнечно сухо и тепло, до +15 градусов. Все следим, когда проклюнется первый зеленый листочек",— добавила она.

Правда, Диденко отмечает, что хорошая погода в Украине продержится до 17 марта, а дальше — существенное снижение температуры.

Какая погода будет в Украине 12 марта. Фото: Наталка Диденко

Напомним, в Харькове завтра, 12 марта, обещают теплую и малооблачную погоду без осадков. Несмотря на незначительный ветер в городе температура прогреется до 17 градусов тепла.

Кроме того, мы писали, что до конца этой недели в Украине будет сохраняться теплая и сухая погода благодаря антициклону. В некоторых областях воздух прогреется до +19°.