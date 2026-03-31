Синоптики попередили про похолодання та перші грози завтра

Погода в Україні завтра, 1 квітня, очікується з дощами та похолоданням у декількох областях. Крім того, синоптики попереджають про грози та туман. Місцями температура повітря вночі знизиться до +1...+6 °С.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко.

Прогноз погоди в Україні на 1 квітня від Укргідрометцентру

Завтра погоду визначатиме поле зниженого тиску від циклону, який поступово втрачатиме активність. Синоптики зазначають, що завтра ще очікуються невеликі дощі, а на заході — помірні. Упродовж доби буде хмарно.

Вночі та зранку у північно-східній частині та більшості центральних областей туман, а вдень на Черкащині, Сумщині та Чернігівщині подекуди можливі грози.

Вітер буде переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі +5...+10 °С, вдень +13...+18 °С. У західних областях вночі очікується +1...+6 °С, вдень +7...+12 °С.

У Карпатах буде невеликий мокрий сніг. Там температура повітря упродовж доби очікується близько 0 °С.

Прогноз погоди на 1 квітня від Наталки Діденко

Синоптик зазначає, що періодично завтра дощі будуть внаслідок впливу південної циклонічності, лише в Криму переважно без опадів.

Температура повітря у більшості областей упродовж дня очікується +12...+17 °С, а на заході — +6...+12 °С, у Карпатах — холодніше.

У Києві завтра періодично очікується дощ, але температура повітря буде до +15 °С.

"На Вербну неділю передбачається тепла погода, а дощі можливі лише в південній частині", — додала Діденко.

