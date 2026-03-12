Магнітні бурі 12 березня — чи буде сильний геошторм

Вплив Сонця на метеозалежну людину. Фото: ілюстративний колаж Новини.LIVE

У четвер, 12 березня, на Землі не очікують суттєвих магнітних бур, а геомагнітна ситуація, за прогнозами, залишатиметься переважно спокійною. Сонячна активність напередодні була низькою.

Про це пише Новини.LIVE наводячи дані від синоптиків Meteoprog.

Реклама

Читайте також:

Магнітні бурі в Україні 12 березня — який прогноз

На 12 березня прогнозують спокійний стан геомагнітного поля. Сонячна активність має бути низькою, хоча невелика ймовірність спалахів М-класу все ж зберігається.

Прогноз магнітних бур з 11 до 13 березня. Фото: скриншот

Сонячна активність на 12 березня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 1%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 20%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%

Кількість сонячних плям – 22

Прогноз магнітних бур з 11 до 14 березня. Фото: скриншот

За прогнозами астросиноптиків вже з другої половини дня 13 березня можливе різке збурення геомаогнітного поля.

Попри те, що потужних магнітних бур не очікується, деякі люди навіть у дні слабкої сонячної активності можуть скаржитися на втому, головний біль, дратівливість або сонливість.

Щоб почуватися краще в такі дні, варто висипатися, не перевтомлюватися, пити достатньо води, частіше бувати на свіжому повітрі та менше нервувати. Якщо самопочуття різко погіршується, краще звернутися до лікаря.

Раніше синоптики називали конкретні дати, коли планету накриє потужна магнітна буря в березні.

Також синоптик Наталка Діденко склала прогноз погоди в Україні на завтра та сказала, де потепліє до +18°C.