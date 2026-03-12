Магнитные бури 11 марта - будет ли сильный геошторм

Влияние Солнца на метеозависимого человека. Фото: иллюстративный коллаж Новини.LIVE

В четверг, 12 марта, на Земле не ожидают существенных магнитных бурь, а геомагнитная ситуация, по прогнозам, будет оставаться преимущественно спокойной. Солнечная активность накануне была низкой.

Meteoprog

Магнитные бури в Украине 12 марта — какой прогноз

На 12 марта прогнозируют спокойное состояние геомагнитного поля. Солнечная активность должна быть низкой, хотя небольшая вероятность вспышек М-класса все же сохраняется.

Прогноз магнитных бурь с 11 по 13 марта. Фото: скриншот

Солнечная активность на 12 марта:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%

Количество солнечных пятен - 22

Прогноз магнитных бурь с 11 по 14 марта. Фото: скриншот

По прогнозам астросиноптиков уже со второй половины дня 13 марта возможно резкое возмущение геомагнитного поля.

Несмотря на то, что мощных магнитных бурь не ожидается, некоторые люди даже в дни слабой солнечной активности могут жаловаться на усталость, головную боль, раздражительность или сонливость.

Чтобы чувствовать себя лучше в такие дни, стоит высыпаться, не переутомляться, пить достаточно воды, чаще бывать на свежем воздухе и меньше нервничать. Если самочувствие резко ухудшается, лучше обратиться к врачу.

