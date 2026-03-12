Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Синоптики назвали дату, когда Землю накроет мощная буря

Синоптики назвали дату, когда Землю накроет мощная буря

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 09:40
Магнитные бури 11 марта - будет ли сильный геошторм
Влияние Солнца на метеозависимого человека. Фото: иллюстративный коллаж Новини.LIVE

В четверг, 12 марта, на Земле не ожидают существенных магнитных бурь, а геомагнитная ситуация, по прогнозам, будет оставаться преимущественно спокойной. Солнечная активность накануне была низкой.

Об этом пишет Новини.LIVE приводя данные от синоптиков Meteoprog.

Реклама
Читайте также:

Магнитные бури в Украине 12 марта — какой прогноз

На 12 марта прогнозируют спокойное состояние геомагнитного поля. Солнечная активность должна быть низкой, хотя небольшая вероятность вспышек М-класса все же сохраняется.

null
Прогноз магнитных бурь с 11 по 13 марта. Фото: скриншот

Солнечная активность на 12 марта:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
  • Количество солнечных пятен - 22
null
Прогноз магнитных бурь с 11 по 14 марта. Фото: скриншот

По прогнозам астросиноптиков уже со второй половины дня 13 марта возможно резкое возмущение геомагнитного поля.

Несмотря на то, что мощных магнитных бурь не ожидается, некоторые люди даже в дни слабой солнечной активности могут жаловаться на усталость, головную боль, раздражительность или сонливость.

Чтобы чувствовать себя лучше в такие дни, стоит высыпаться, не переутомляться, пить достаточно воды, чаще бывать на свежем воздухе и меньше нервничать. Если самочувствие резко ухудшается, лучше обратиться к врачу.

Ранее синоптики называли конкретные даты, когда планету накроет мощная магнитная буря в марте.

Также синоптик Наталья Диденко составила прогноз погоды в Украине на завтра и сказала, где потеплеет до +18°C.

космос Солнце здоровье магнитные бури прогнозы плохое самочувствие
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации