Синоптики дали невтішний прогноз погоди на завтра

Дата публікації: 4 березня 2026 23:58
Прогноз погоди в Україні на 5 березня — де очікувати дощі
Люди йдуть містом під час мокрого снігу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У четвер, 5 березня, в Україні буде доволі вітряно. Водночас у деяких регіонах очікуються дощі та сніг.

Про це інформує Новини. LIVE із посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні на 5 березня
Прогноз погоди на 5 березня. Фото: Укргідрометцентр/Facebook

Прогноз погоди на 5 березня від Укргідрометцентру

За прогнозами Укргідрометцентру, у четвер погоду зумовлюватиме поле підвищеного тиску, тому опадів не очікується. Лише на сході, вдень і на північному сході прогнозується невеликий сніг та дощ.

Варто зауважити, що вночі у північних, Полтавській та Харківській областях на дорогах місцями ожеледиця. Поширюватиметься прохолодне повітря з північного заходу зі швидкістю 7-12 м/с, тому вночі очікується слабкий мінус.

Вдень буде +4...+9 °С. На Закарпатті та півдні країни до +14 °С. Найпрохолодніше завтра буде на північному сході країни, там +1...+6 °С.

Погода від Укргідрометцентру по 6 березня

Погода в Україні 5 березня від Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, четвер в Україні буде вітряним.

Пориви північно-західного вітру часом можуть досягати 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря протягом дня очікується +4...+9 °С, на півдні та заході +6...+12 °С. На північному сході завтра буде дещо прохолодніше — +1...+4 °С.

У четвер дощ з мокрим снігом ймовірні на Полтавщині, Чернігівщині, Харківщині, Луганщині. На решті території України 5 березня без істотних опадів.

У Києві завтра вітер із північного заходу буде сильним, однак день мине без опадів, вдень до +5 °С.

Синоптик Діденко дала прогноз погоди на 5 березня
Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Синоптики попередили жителів Харкова про несприятливу для прогулянок погоду 5 березня. У четвер у Харкові та області очікуються мокрий сніг та дощ.

Також синоптики попереджають про сильний вітер 5 березня в Україні. Подекуди пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Раніше синоптики розповідали, якою буде весна цього року, та коли очікувати значне потепління по всій території України.

Укргідрометцентр березень Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
