Синоптики спрогнозировали, где будут дожди в Украине 5 марта

Люди идут по городу во время мокрого снега. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Завтра, 5 марта, в Украине будет довольно тепло, хотя и ветрено. В некоторых областях прогнозируются дожди.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.

Реклама

Читайте также:

Прогноз погоды на 5 марта. Фото: Укргидрометцентр/Facebook

Прогноз погоды на 5 марта от Укргидрометцентра

По прогнозам Укргидрометцентра, в четверг погоду будет предопределять поле повышенного давления, поэтому осадков не ожидается. Только на востоке, днем и на северо-востоке прогнозируется небольшой снег и дождь.

Стоит заметить, что ночью в северных, Полтавской и Харьковской областях на дорогах местами гололедица. Будет распространяться прохладный воздух с северо-запада со скоростью 7-12 м/с, поэтому ночью ожидается слабый минус.

Днем будет +4...+9 °С. На Закарпатье и юге страны до +14 °С. Прохладнее всего завтра будет на северо-востоке страны, там +1...+6 °С.

Погода от Укргидрометцентра по 6 марта

Погода в Украине 5 марта от Диденко

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, четверг в Украине будет ветреным.

Порывы северо-западного ветра временами могут достигать 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха в течение дня ожидается +4...+9 °С, на юге и западе +6...+12 °С. На северо-востоке завтра будет несколько прохладнее — +1...+4 °С.

В четверг дождь с мокрым снегом вероятны на Полтавщине, Черниговщине, Харьковщине, Луганщине. На остальной территории Украины 5 марта без существенных осадков.

В Киеве завтра ветер с северо-запада будет сильным, однако день пройдет без осадков, днем до +5 °С.

Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Синоптики предупредили жителей Харькова о неблагоприятной для прогулок погоде 5 марта. В четверг в Харькове и области ожидаются мокрый снег и дождь.

Также синоптики предупреждают о сильном ветре 5 марта в Украине. Кое-где порывы будут достигать 15-20 м/с.

Ранее синоптики рассказывали, какой будет весна в этом году, и когда ожидать значительное потепление по всей территории Украины.