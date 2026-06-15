Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Синоптик Діденко: Україну накриє шквал дощів, але температура здивує

Синоптик Діденко: Україну накриє шквал дощів, але температура здивує

Ua ru
Дата публікації: 15 червня 2026 17:52
Синоптик Діденко: Україну накриє шквал дощів, але температура здивує
Жінка йде вулицею. Фото: Новини.LIVE

Середина червня в Україні характеризується вологою погодою, періодичними дощами та локальними проясненнями. Попри нестійкі погодні умови, температура повітря залишається комфортною, а ближче до вихідних очікується потепління.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Дощі та грози по всій Україні

У вівторок, 16 червня, на більшій частині території України переважатиме волога повітряна маса. Очікуються короткочасні дощі з грозами, які охоплять майже всі регіони.

Водночас у західних областях та на півдні опади будуть менш інтенсивними та частіше змінюватимуться проясненнями.

Вітер переважно західного напрямку, помірний. У західних та північних областях можливі пориви до 12–14 м/с.

Читайте також:

Температура повітря залишатиметься комфортною:

  •  +19…+24 °C — у більшості регіонів
  • +22…+26 °C — на сході та півдні України

У Києві у вівторок очікується дощ, місцями з грозами. Температура повітря становитиме +18…+20 °C. Вітер буде західного напрямку, подекуди рвучкий.

Ближче до вихідних в Україні прогнозується підвищення температури — до +24…+29 °C. Також очікується зменшення кількості опадів.

Попри мінливу погоду, в Україні зберігаються характерні для червня погодні умови. Синоптикиня зазначає, що ситуація залишається типовою для цього періоду літа.

Синоптик Діденко: Україну накриє шквал дощів, але температура здивує - фото 1
Синоптична карта погоди на 16 червня. Фото: Facebook

Новини.LIVE повідомляли, упродовж 15–21 червня погода в Україні буде нестійкою та вологою через вплив атмосферних фронтів і циклонічної діяльності, що надходитиме з Центральної Європи. У більшості регіонів прогнозуються дощі, місцями можливі град і шквальний вітер. Водночас значних температурних аномалій — ані сильної спеки, ані похолодання — не очікується.

Новини.LIVE інформували, у червні середня температура повітря в Україні перевищить багаторічну кліматичну норму щонайменше на 1,5 градуса. На тлі потепління синоптики прогнозують посилення грозової активності по всій країні. Через це періоди спеки перериватимуться сильними зливами, місцями градом і шквальним вітром.

Наталка Діденко дощ погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації