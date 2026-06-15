Синоптик Діденко: Україну накриє шквал дощів, але температура здивує

Жінка йде вулицею. Фото: Новини.LIVE

Середина червня в Україні характеризується вологою погодою, періодичними дощами та локальними проясненнями. Попри нестійкі погодні умови, температура повітря залишається комфортною, а ближче до вихідних очікується потепління.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Дощі та грози по всій Україні

У вівторок, 16 червня, на більшій частині території України переважатиме волога повітряна маса. Очікуються короткочасні дощі з грозами, які охоплять майже всі регіони.

Водночас у західних областях та на півдні опади будуть менш інтенсивними та частіше змінюватимуться проясненнями.

Вітер переважно західного напрямку, помірний. У західних та північних областях можливі пориви до 12–14 м/с.

Читайте також:

Температура повітря залишатиметься комфортною:

+19…+24 °C — у більшості регіонів

+22…+26 °C — на сході та півдні України

У Києві у вівторок очікується дощ, місцями з грозами. Температура повітря становитиме +18…+20 °C. Вітер буде західного напрямку, подекуди рвучкий.

Ближче до вихідних в Україні прогнозується підвищення температури — до +24…+29 °C. Також очікується зменшення кількості опадів.

Попри мінливу погоду, в Україні зберігаються характерні для червня погодні умови. Синоптикиня зазначає, що ситуація залишається типовою для цього періоду літа.

Синоптична карта погоди на 16 червня. Фото: Facebook

Новини.LIVE повідомляли, упродовж 15–21 червня погода в Україні буде нестійкою та вологою через вплив атмосферних фронтів і циклонічної діяльності, що надходитиме з Центральної Європи. У більшості регіонів прогнозуються дощі, місцями можливі град і шквальний вітер. Водночас значних температурних аномалій — ані сильної спеки, ані похолодання — не очікується.

Новини.LIVE інформували, у червні середня температура повітря в Україні перевищить багаторічну кліматичну норму щонайменше на 1,5 градуса. На тлі потепління синоптики прогнозують посилення грозової активності по всій країні. Через це періоди спеки перериватимуться сильними зливами, місцями градом і шквальним вітром.