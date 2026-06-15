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Главная Новости дня Синоптик Диденко: Украину накроет шквал дождей, но температура удивит

Синоптик Диденко: Украину накроет шквал дождей, но температура удивит

Ua ru
Дата публикации 15 июня 2026 17:52
Синоптик Диденко: Украину накроет шквал дождей, но температура удивит
Женщина идет по улице. Фото: Новини.LIVE

Середина июня в Украине характеризуется влажной погодой, периодическими дождями и локальными прояснениями. Несмотря на нестабильные погодные условия, температура воздуха остается комфортной, а ближе к выходным ожидается потепление.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Дожди и грозы по всей Украине

Во вторник, 16 июня, на большей части территории Украины будет преобладать влажная воздушная масса. Ожидаются кратковременные дожди с грозами, которые охватят почти все регионы.

В то же время в западных областях и на юге осадки будут менее интенсивными и чаще сменяться прояснениями.

Ветер преимущественно западного направления, умеренный. В западных и северных областях возможны порывы до 12–14 м/с.

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Температура воздуха останется комфортной:

  • +19…+24 °C — в большинстве регионов
  • +22…+26 °C — на востоке и юге Украины

В Киеве во вторник ожидается дождь, местами с грозами. Температура воздуха составит +18…+20 °C. Ветер будет западного направления, местами порывистый.

Ближе к выходным в Украине прогнозируется повышение температуры — до +24…+29 °C. Также ожидается уменьшение количества осадков.

Несмотря на переменчивую погоду, в Украине сохраняются характерные для июня погодные условия. Синоптик отмечает, что ситуация остается типичной для этого периода лета.

Синоптик Діденко: Україну накриє шквал дощів, але температура здивує - фото 1
Синоптическая карта погоды на 16 июня. Фото: Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в течение 15–21 июня погода в Украине будет нестабильной и влажной из-за влияния атмосферных фронтов и циклонической активности, которая будет поступать из Центральной Европы. В большинстве регионов прогнозируются дожди, местами возможны град и шквальный ветер. В то же время значительных температурных аномалий — ни сильной жары, ни похолодания — не ожидается.

Новини.LIVE сообщали, что в июне средняя температура воздуха в Украине превысит многолетнюю климатическую норму как минимум на 1,5 градуса. На фоне потепления синоптики прогнозируют усиление грозовой активности по всей стране. Из-за этого периоды жары будут прерываться сильными ливнями, местами градом и шквальным ветром.

Наталка Диденко дождь погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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