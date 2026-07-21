Синоптик Діденко розповіла, де в Україні буде +31, а де похолодає до +19

Люди у воді. Фото: Reuters

Альбіна Зарічна Редактор

У середу, 22 липня, в Україні очікується переважно суха та комфортна погода. Найвищі температури прогнозують у південних і східних регіонах, тоді як на півночі буде прохолодніше.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Якою буде погода в Україні 22 липня від Діденко

Найспекотніше у середу буде в Криму, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Дніпропетровській областях. Там температура повітря вдень підніметься до +26…+31 градуса.

Найпрохолодніша погода очікується у Волинській, Рівненській, Житомирській та Чернігівській областях. У цих регіонах стовпчики термометрів покажуть близько +19…+22 градусів.

На решті території України прогнозують помірне тепло — близько +22…+25 градусів.

Короткочасні дощі з грозами можливі на Одещині, Миколаївщині, місцями у Черкаській області та на Закарпатті.

Водночас більша частина території України залишатиметься під впливом сухої погоди.

Якою буде погода у Києві

У столиці середа буде комфортною — із сонячними періодами, білими хмарами та температурою повітря близько +22…+23 градусів.

За прогнозом синоптиків, уже з наступного тижня в Україні очікується суттєве потепління — спекотна погода пошириться на всі регіони країни.

Новини.LIVE писали, що наприкінці липня погода в Україні суттєво зміниться. Після періоду прохолоди та дощів до країни повернеться спекотна погода, а в багатьох регіонах очікуються сильні зливи з грозами. Наприкінці місяця температура повітря може піднятися до +35 °С.

Новини.LIVE інформували, що протягом тижня з 20 до 26 липня в Україні утримається мінлива погода. Періоди спеки змінюватимуться прохолодою, а в окремих регіонах майже щодня прогнозують дощі. Температура повітря залежатиме від руху циклонів та атмосферних процесів.