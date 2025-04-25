РФ вдарила шахедами по Харкову - новини України

Голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов

Аби обійти сили Протиповітряної Оборони України при атаках ударними дронами ворог змінює їх висоту, тактику і запускає з різних напрямків одночасно. Основна мета — завдати максимального ураження нашому цивільному населенню.

Про це Новини.LIVE сказав голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За словами Синєгубова, росіяни збільшили ударну вагу шахедів із 50 до 90 кілограм. Тому цей дрон по своїй потужності може прирівнюватися до ракет С-300.

"Окрім того, російські дрони несуть боєприпаси, які детонують через деякий час. Фактично, це касетний боєприпас, там є насічки для максимального ураження саме живої сили. І враховуючи, що вони б'ють по цивільним містам та підприємствам, то їх мета — максимальне ураження цивільного населення", — уточнив Синєгубов.

Окрім дронів "шахед", росіяни запускають по Харкову також дрони "молния".

"Вони теж небезпечні. Але ми вважаємо, що ворог все ж таки їх поки тестує. "Молнии" б’ють по Харкову, однак вони не так масовано, як, наприклад, по Куп’янську чи інших прифронтових та прикордонних міст. Наше завдання – максимальна протидія таким діям росіян", — підсумував Синєгубов.

Нагадаємо, за словами мера Харкова Ігоря Терехова, у вівторок, 22 квітня, російські війська вдарили по Харкову 12 "шахедами".

Також мер Харкова назвав суму збитків, які російські війська нанесли місту. І це лише попередні суми, адже війна триває.

