РФ вдарила шахедами по Харкову - новини України

Синєгубов розповів про атаки дронів на Харків та область
Аби обійти сили Протиповітряної Оборони України при атаках ударними дронами ворог змінює їх висоту, тактику і запускає з різних напрямків одночасно. Основна мета — завдати максимального ураження нашому цивільному населенню.
Про це Новини.LIVE сказав голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов.
За словами Синєгубова, росіяни збільшили ударну вагу шахедів із 50 до 90 кілограм. Тому цей дрон по своїй потужності може прирівнюватися до ракет С-300.
"Окрім того, російські дрони несуть боєприпаси, які детонують через деякий час. Фактично, це касетний боєприпас, там є насічки для максимального ураження саме живої сили. І враховуючи, що вони б'ють по цивільним містам та підприємствам, то їх мета — максимальне ураження цивільного населення", — уточнив Синєгубов.
Окрім дронів "шахед", росіяни запускають по Харкову також дрони "молния".
"Вони теж небезпечні. Але ми вважаємо, що ворог все ж таки їх поки тестує. "Молнии" б’ють по Харкову, однак вони не так масовано, як, наприклад, по Куп’янську чи інших прифронтових та прикордонних міст. Наше завдання – максимальна протидія таким діям росіян", — підсумував Синєгубов.
Нагадаємо, за словами мера Харкова Ігоря Терехова, у вівторок, 22 квітня, російські війська вдарили по Харкову 12 "шахедами".
Також мер Харкова назвав суму збитків, які російські війська нанесли місту. І це лише попередні суми, адже війна триває.
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