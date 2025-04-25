РФ ударила шахедами по Харькову — новости Украины

Председатель Харьковской военной администрации Олег Синегубов

Чтобы обойти силы противовоздушной обороны Украины при атаках ударными дронами, враг меняет их высоту, тактику и запускает с разных направлений одновременно. Основная цель — нанести максимальное поражение гражданскому населению.

Об этом Новини.LIVE сказал глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов.

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По словам Синегубова, россияне увеличили ударный вес шахедов с 50 до 90 килограмм. Поэтому этот дрон по своей мощности может приравниваться к ракетам С-300.

"Кроме того, российские дроны несут боеприпасы, которые детонируют через некоторое время. Фактически, это кассетный боеприпас, там есть насечки для максимального поражения именно живой силы. И учитывая, что они бьют по гражданским городам и предприятиям, то их цель — максимальное поражение гражданского населения", — уточнил Синегубов.

Кроме дронов "шахед", россияне запускают по Харькову также дроны "молния".

"Они тоже опасны. Но мы считаем, что враг все же их пока тестирует. "Молнии" бьют по Харькову, однако не так массированно, как, например, по Купянску или другим прифронтовым и приграничным городам. Наша задача — максимальное противодействие таким действиям россиян", — подытожил Синегубов.

Напомним, по словам мэра Харькова Игоря Терехова, во вторник, 22 апреля, российские войска ударили по Харькову 12 "шахедами".

Также мэр Харькова назвал сумму убытков, которые российские войска нанесли городу. И это лишь предварительные суммы, ведь война продолжается.