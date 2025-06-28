Син норвезької кронпринцеси Маріус Борґ Гьойбю звинувачується у зґвалтуваннях та побитті

Сина кронпринцеси Норвегії звинуватили у зґвалтуваннях і побитті
Поліція Осло завершила розслідування проти Маріуса Борга Гьойбю— сина норвезької кронпринцеси Метте-Маріт. Йому висунуто серйозні обвинувачення, зокрема у зґвалтуваннях, насильстві в родині, тілесних ушкодженнях і порушенні правил дорожнього руху.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Норвегії.
У чому звинувачують сина кронпринцеси Норвегії
Розслідування, яке розпочалося 4 серпня 2024 року, охоплювало широкий спектр правопорушень — від сексуальних злочинів до погроз і образ поліцейського. Поліція допитала численних свідків, провела обшуки та проаналізувала великий масив цифрових доказів.
Усього Хейбі інкримінують 18 епізодів, серед яких:
- одне зґвалтування з проникненням,
- два — без проникнення,
- чотири випадки сексуально образливої поведінки,
- насильство в родині,
- тілесні ушкодження,
- погрози,
- порушення заборони на наближення,
- образа поліцейського
- та п’ять порушень правил дорожнього руху.
Частину справ закрито через нестачу доказів або строк давності. Сам Хейбі, за словами адвоката Петра Секуліча, не визнає провини у більшості інкримінованих йому сексуальних злочинів, але заявляє, що ставиться до обвинувачень серйозно.
Наразі він перебуває на волі й чекає на можливий суд. Королівський палац, коментуючи справу, зазначив, що процес іде відповідно до чинного законодавства та не потребує додаткових заяв.
А суд у Відні виправдав 17-річного підлітка, який став одним із підозрюваних у справі про зґвалтування 12-річної дівчинки.
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