Син норвезької кронпринцеси Маріус Борґ Гьойбю звинувачується у зґвалтуваннях та побитті

Маріус Борґ Гьойбю. Фото: Lise Åserud / NTB

Поліція Осло завершила розслідування проти Маріуса Борга Гьойбю— сина норвезької кронпринцеси Метте-Маріт. Йому висунуто серйозні обвинувачення, зокрема у зґвалтуваннях, насильстві в родині, тілесних ушкодженнях і порушенні правил дорожнього руху.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Норвегії.

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Розслідування, яке розпочалося 4 серпня 2024 року, охоплювало широкий спектр правопорушень — від сексуальних злочинів до погроз і образ поліцейського. Поліція допитала численних свідків, провела обшуки та проаналізувала великий масив цифрових доказів.

Усього Хейбі інкримінують 18 епізодів, серед яких:

одне зґвалтування з проникненням,

два — без проникнення,

чотири випадки сексуально образливої поведінки,

насильство в родині,

тілесні ушкодження,

погрози,

порушення заборони на наближення,

образа поліцейського

та п’ять порушень правил дорожнього руху.

Частину справ закрито через нестачу доказів або строк давності. Сам Хейбі, за словами адвоката Петра Секуліча, не визнає провини у більшості інкримінованих йому сексуальних злочинів, але заявляє, що ставиться до обвинувачень серйозно.

Наразі він перебуває на волі й чекає на можливий суд. Королівський палац, коментуючи справу, зазначив, що процес іде відповідно до чинного законодавства та не потребує додаткових заяв.

А суд у Відні виправдав 17-річного підлітка, який став одним із підозрюваних у справі про зґвалтування 12-річної дівчинки.

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