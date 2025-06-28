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Сина кронпринцеси Норвегії звинуватили у зґвалтуваннях і побитті

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 11:59
Син норвезької кронпринцеси Маріус Борґ Гьойбю звинувачується у зґвалтуваннях та побитті
Маріус Борґ Гьойбю. Фото: Lise Åserud / NTB
Ключові моменти У чому звинувачують сина кронпринцеси Норвегії

Поліція Осло завершила розслідування проти Маріуса Борга Гьойбю— сина норвезької кронпринцеси Метте-Маріт. Йому висунуто серйозні обвинувачення, зокрема у зґвалтуваннях, насильстві в родині, тілесних ушкодженнях і порушенні правил дорожнього руху.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Норвегії.

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У чому звинувачують сина кронпринцеси Норвегії

Розслідування, яке розпочалося 4 серпня 2024 року, охоплювало широкий спектр правопорушень — від сексуальних злочинів до погроз і образ поліцейського. Поліція допитала численних свідків, провела обшуки та проаналізувала великий масив цифрових доказів.

Усього Хейбі інкримінують 18 епізодів, серед яких:

  • одне зґвалтування з проникненням,
  • два — без проникнення,
  • чотири випадки сексуально образливої поведінки,
  • насильство в родині,
  • тілесні ушкодження,
  • погрози,
  • порушення заборони на наближення,
  • образа поліцейського
  • та п’ять порушень правил дорожнього руху.

Частину справ закрито через нестачу доказів або строк давності. Сам Хейбі, за словами адвоката Петра Секуліча, не визнає провини у більшості інкримінованих йому сексуальних злочинів, але заявляє, що ставиться до обвинувачень серйозно.

Наразі він перебуває на волі й чекає на можливий суд. Королівський палац, коментуючи справу, зазначив, що процес іде відповідно до чинного законодавства та не потребує додаткових заяв.

А суд у Відні виправдав 17-річного підлітка, який став одним із підозрюваних у справі про зґвалтування 12-річної дівчинки.

Також ми писали, що P. Diddy "накачав" і домагався до ще трьох чоловіків.

згвалтування Норвегія поліція злочин насильство
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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