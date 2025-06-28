Сын норвежской кронпринцессы Мариус Борг Гёйбю обвиняется в изнасилованиях и избиении

Сына кронпринцессы Норвегии обвинили в изнасилованиях и избиениях
Полиция Осло завершила расследование против Мариуса Борга Хейби — сына норвежской кронпринцессы Метте-Марит. Ему предъявлены серьезные обвинения, в частности в изнасилованиях, насилии в семье, телесных повреждениях и нарушении правил дорожного движения.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Норвегии.
В чем обвиняют сына кронпринцессы Норвегии
Расследование, которое началось 4 августа 2024 года, охватывало широкий спектр правонарушений — от сексуальных преступлений до угроз и оскорблений полицейского. Полиция допросила многочисленных свидетелей, провела обыски и проанализировала большой массив цифровых доказательств.
Всего Хейби инкриминируют 18 эпизодов, среди которых:
- одно изнасилование с проникновением,
- два — без проникновения,
- четыре случая сексуально оскорбительного поведения,
- насилие в семье,
- нанесение телесных повреждений,
- угрозы,
- нарушение запрета на приближение,
- оскорбление полицейского
- и пять нарушений правил дорожного движения.
Часть дел закрыта из-за недостатка доказательств или срока давности. Сам Хейби, по словам адвоката Петра Секулича, не признает вины в большинстве инкриминируемых ему сексуальных преступлений, но заявляет, что относится к обвинениям серьезно.
Сейчас он находится на свободе и ждет возможного суда. Королевский дворец, комментируя дело, отметил, что процесс идет в соответствии с действующим законодательством и не требует дополнительных заявлений.
А суд в Вене оправдал 17-летнего подростка, который стал одним из подозреваемых по делу об изнасиловании 12-летней девочки.
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