Сын норвежской кронпринцессы Мариус Борг Гёйбю обвиняется в изнасилованиях и избиении

Мариус Борг Хейби. Фото: Lise Åserud / NTB

Полиция Осло завершила расследование против Мариуса Борга Хейби — сына норвежской кронпринцессы Метте-Марит. Ему предъявлены серьезные обвинения, в частности в изнасилованиях, насилии в семье, телесных повреждениях и нарушении правил дорожного движения.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Норвегии.

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Расследование, которое началось 4 августа 2024 года, охватывало широкий спектр правонарушений — от сексуальных преступлений до угроз и оскорблений полицейского. Полиция допросила многочисленных свидетелей, провела обыски и проанализировала большой массив цифровых доказательств.

Всего Хейби инкриминируют 18 эпизодов, среди которых:

одно изнасилование с проникновением,

два — без проникновения,

четыре случая сексуально оскорбительного поведения,

насилие в семье,

нанесение телесных повреждений,

угрозы,

нарушение запрета на приближение,

оскорбление полицейского

и пять нарушений правил дорожного движения.

Часть дел закрыта из-за недостатка доказательств или срока давности. Сам Хейби, по словам адвоката Петра Секулича, не признает вины в большинстве инкриминируемых ему сексуальных преступлений, но заявляет, что относится к обвинениям серьезно.

Сейчас он находится на свободе и ждет возможного суда. Королевский дворец, комментируя дело, отметил, что процесс идет в соответствии с действующим законодательством и не требует дополнительных заявлений.

А суд в Вене оправдал 17-летнего подростка, который стал одним из подозреваемых по делу об изнасиловании 12-летней девочки.

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