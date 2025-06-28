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Главная Новости дня Сына кронпринцессы Норвегии обвинили в изнасилованиях и избиениях

Сына кронпринцессы Норвегии обвинили в изнасилованиях и избиениях

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 11:59
Сын норвежской кронпринцессы Мариус Борг Гёйбю обвиняется в изнасилованиях и избиении
Мариус Борг Хейби. Фото: Lise Åserud / NTB
Ключові моменти В чем обвиняют сына кронпринцессы Норвегии

Полиция Осло завершила расследование против Мариуса Борга Хейби — сына норвежской кронпринцессы Метте-Марит. Ему предъявлены серьезные обвинения, в частности в изнасилованиях, насилии в семье, телесных повреждениях и нарушении правил дорожного движения.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Норвегии.

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Расследование, которое началось 4 августа 2024 года, охватывало широкий спектр правонарушений — от сексуальных преступлений до угроз и оскорблений полицейского. Полиция допросила многочисленных свидетелей, провела обыски и проанализировала большой массив цифровых доказательств.

Всего Хейби инкриминируют 18 эпизодов, среди которых:

  • одно изнасилование с проникновением,
  • два — без проникновения,
  • четыре случая сексуально оскорбительного поведения,
  • насилие в семье,
  • нанесение телесных повреждений,
  • угрозы,
  • нарушение запрета на приближение,
  • оскорбление полицейского
  • и пять нарушений правил дорожного движения.

Часть дел закрыта из-за недостатка доказательств или срока давности. Сам Хейби, по словам адвоката Петра Секулича, не признает вины в большинстве инкриминируемых ему сексуальных преступлений, но заявляет, что относится к обвинениям серьезно.

Сейчас он находится на свободе и ждет возможного суда. Королевский дворец, комментируя дело, отметил, что процесс идет в соответствии с действующим законодательством и не требует дополнительных заявлений.

А суд в Вене оправдал 17-летнего подростка, который стал одним из подозреваемых по делу об изнасиловании 12-летней девочки.

Также мы писали, что P. Diddy "накачал" и домогался до еще трех мужчин.

изнасилование Норвегия полиция преступление насилие
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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