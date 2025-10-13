Беррон Трамп стане головою ради директорів ТікТок

Беррон Трамп. Фото: Getty Images

Син президента США Беррон Трамп, якому 19 років, може стати головою ради директорів ТікТок. Його кандидатуру розглядають після угоди про відокремлення додатка від китайських власників.

Про це повідомляє The Independent.

Син Трампа на посаді голови ради директорів ТікТок

Колишній менеджер Дональда Трампа з соціальних мереж 22-річний Джек Адвент підтримав призначення Беррона Трампа до ради директорів. За його словами, це допоможе розширити привабливість цього застосунку для молоді.

"Молодь складає переважну більшість користувачів TikTok. Я сподіваюся, що президент Трамп розгляне можливість призначення свого сина Беррона та, можливо, інших молодих американців до ради директорів TikTok, щоб допомогти забезпечити, щоб він залишався додатком, яким молодь хоче продовжувати користуватися", — сказав Адвент.

Сам Беррон Трамп наразі ніяк не коментував заяву Адвента. Відомо, що нещодавно він повернувся до Білого дому, відвідуючи заняття в кампусі Нью-Йоркського університету у Вашингтоні

Водночас президент США раніше заявляв, що "врятував" TikTok і користувачі "винні" його адміністрації за продовження доступності платформи в Америці.

Нагадаємо, 26 вересня Трамп підписав указ про угоду щодо TikTok. Там викладаються умови угоди щодо передачі соцмережі власнику зі США.

А 16 вересня президент США анонсував велику угоду із Китаєм щодо TikTok. Він провів переговори з приводу цього з Сі Цзіньпіном.