Бэррон Трамп станет главой совета директоров ТикТок

Бэррон Трамп. Фото: Getty Images

Сын президента США Бэррон Трамп, которому 19 лет, может стать председателем совета директоров ТикТок. Его кандидатуру рассматривают после соглашения об отделении приложения от китайских владельцев.

Об этом сообщает The Independent.

Сын Трампа на должности председателя совета директоров ТикТок

Бывший менеджер Дональда Трампа по социальным сетям 22-летний Джек Адвент поддержал назначение Бэррона Трампа в совет директоров. По его словам, это поможет расширить привлекательность этого приложения для молодежи.

"Молодежь составляет подавляющее большинство пользователей TikTok. Я надеюсь, что президент Трамп рассмотрит возможность назначения своего сына Бэррона и, возможно, других молодых американцев в совет директоров TikTok, чтобы помочь обеспечить, чтобы он оставался приложением, которым молодежь хочет продолжать пользоваться", — сказал Адвент.

Сам Бэррон Трамп пока никак не комментировал заявление Адвента. Известно, что недавно он вернулся в Белый дом, посещая занятия в кампусе Нью-Йоркского университета в Вашингтоне

В то же время президент США ранее заявлял, что "спас" TikTok и пользователи "виноваты" его администрации за продолжение доступности платформы в Америке.

Напомним, 26 сентября Трамп подписал указ о соглашении по TikTok. Там излагаются условия сделки по передаче соцсети владельцу из США.

А 16 сентября президент США анонсировал крупное соглашение с Китаем по TikTok. Он провел переговоры по поводу этого с Си Цзиньпином.