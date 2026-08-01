Симчишин: після детонації на полігоні у Хмельницькому досі не знайшли п'ятьох військових

Робітники ремонтують будинки. Фото: Telegram/Олександр Симчишин

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

У Хмельницькому після детонації боєприпасів на полігоні тривають пошуки п'ятьох військовослужбовців, доля яких досі залишається невідомою. За словами міського голови Олександра Симчишина, нової інформації щодо зниклих наразі немає, а пошукова операція та слідчі дії продовжуються.

Про це він написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Що відомо про пошуки військовослужбовців у Хмельницькому

Паралельно у місті ліквідовують наслідки надзвичайної події. До міської влади вже надійшло 235 звернень щодо пошкодженого майна, і ця кількість продовжує зростати.

Наслідки детонації. Фото: Telegram/Олександр Симчишин

Фахівці обстежили понад 100 будинків, серед яких приватні оселі та майже 30 багатоквартирних будинків.

Наслідки детонації. Фото: Telegram/Олександр Симчишин

Комунальні служби першочергово відновлюють покрівлі та тимчасово закривають вибиті вікна. Постраждалим уже видали понад 150 листів шиферу, понад 600 метрів поліетиленової плівки, понад 500 погонних метрів дерев'яної рейки, а також вирізали 183 шибки скла.

Наслідки детонації. Фото: Telegram/Олександр Симчишин

Водночас підрозділи ДСНС продовжують обстежувати територію поблизу полігону. Виявлені боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети вилучають і знешкоджують із застосуванням сучасних роботизованих комплексів. Після завершення комісійного обстеження пошкодженого майна мешканці міста зможуть отримати матеріальну допомогу на його відновлення.

Як повідомляли Новини.LIVE, на території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області 31 липня сталася надзвичайна подія, що супроводжувалася вибухом і подальшою детонацією. Після інциденту розпочали встановлення його причин, а також перевірку інформації щодо можливих постраждалих.

Як повідомляли Новини.LIVE, Державне бюро розслідувань розслідує обставини авіакатастрофи військового літака Су-24М, яка сталася 16 червня 2026 року на Хмельниччині. У межах кримінального провадження слідчі вже провели десятки допитів, а результати молекулярно-генетичної експертизи підтвердили особи загиблих військовослужбовців.