Симчишин: після детонації на полігоні у Хмельницькому досі не знайшли п'ятьох військових
У Хмельницькому після детонації боєприпасів на полігоні тривають пошуки п'ятьох військовослужбовців, доля яких досі залишається невідомою. За словами міського голови Олександра Симчишина, нової інформації щодо зниклих наразі немає, а пошукова операція та слідчі дії продовжуються.
Про це він написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.
Що відомо про пошуки військовослужбовців у Хмельницькому
Паралельно у місті ліквідовують наслідки надзвичайної події. До міської влади вже надійшло 235 звернень щодо пошкодженого майна, і ця кількість продовжує зростати.
Фахівці обстежили понад 100 будинків, серед яких приватні оселі та майже 30 багатоквартирних будинків.
Комунальні служби першочергово відновлюють покрівлі та тимчасово закривають вибиті вікна. Постраждалим уже видали понад 150 листів шиферу, понад 600 метрів поліетиленової плівки, понад 500 погонних метрів дерев'яної рейки, а також вирізали 183 шибки скла.
Водночас підрозділи ДСНС продовжують обстежувати територію поблизу полігону. Виявлені боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети вилучають і знешкоджують із застосуванням сучасних роботизованих комплексів. Після завершення комісійного обстеження пошкодженого майна мешканці міста зможуть отримати матеріальну допомогу на його відновлення.
Як повідомляли Новини.LIVE, на території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області 31 липня сталася надзвичайна подія, що супроводжувалася вибухом і подальшою детонацією. Після інциденту розпочали встановлення його причин, а також перевірку інформації щодо можливих постраждалих.
Як повідомляли Новини.LIVE, Державне бюро розслідувань розслідує обставини авіакатастрофи військового літака Су-24М, яка сталася 16 червня 2026 року на Хмельниччині. У межах кримінального провадження слідчі вже провели десятки допитів, а результати молекулярно-генетичної експертизи підтвердили особи загиблих військовослужбовців.
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