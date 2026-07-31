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Головна Новини дня На Хмельничині повідомили подробиці вибухів із детонацією

На Хмельничині повідомили подробиці вибухів із детонацією

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2026 14:48
Вибух на полігоні ССО на Хмельниччині: що відомо про подію
Термінова новина

На території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області сталася надзвичайна подія з вибухом і подальшою детонацією. Наразі встановлюються причини інциденту та інформація про можливих постраждалих.

Про це повідомили у Силах спеціальних операцій Збройних сил України, передає Новини.LIVE.

На Хмельниччині стався вибух на території військового полігону

31 липня 2026 року на території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області стався вибух, після якого відбулася детонація.

У Силах спеціальних операцій ЗСУ зазначили, що обставини та причини надзвичайної події наразі з’ясовуються.

На місці події працюють відповідні служби. Тривають першочергові заходи для ліквідації наслідків вибуху.

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Інформацію про можливих загиблих і постраждалих уточнюють. У ССО повідомили, що додаткові дані оприлюднять після завершення необхідних заходів. 

Хмельницький
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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