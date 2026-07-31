Вибухи у Хмельницькому: голова ОВА повідомив перші подробиці

Вибухи. Ілюстративне фото: Київська міська адміністрація/Facebook

У Хмельницькому вдень пролунало кілька вибухів. За попередньою інформацією, внаслідок події постраждалих немає.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає Новини.LIVE.

Що відомо про вибухи у Хмельницькому

У п'ятницю, 31 липня, в обласному центрі було чути кілька вибухів. Наразі інформації про постраждалих не надходило.

За словами начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна, на місці події працюють усі відповідні служби. Фахівці встановлюють обставини інциденту та уточнюють деталі.

Очільник області також закликав жителів зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам інформації. За інформацією місцевих пабліків, повітряної тривоги не було.

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Допис Сергія Тюріна. Скріншот: Facebook

Новини.LIVE писали, що в Одесі 31 липня також пролунало кілька гучних вибухів. Повідомляється про ракетну атаку російських військ із застосуванням авіаційних засобів ураження. Інформація щодо можливих руйнувань і постраждалих поки відсутня.

Новини.LIVE повідомляли, що у ніч на 30 липня російська армія здійснила масштабну атаку по території України, випустивши понад 70 ракет і застосувавши більш як 280 ударних дронів. Президент Володимир Зеленський повідомив, що під ударом опинилися Київ та область, а також низка інших регіонів — Дніпропетровщина, Львівщина, Полтавщина, Харківщина, Миколаївщина, Сумщина, Вінниччина, Черкащина та Івано-Франківщина.