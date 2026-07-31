Взрывы в Хмельницком: глава ОГА сообщил первые подробности

Взрывы. Иллюстративное фото: Киевская городская администрация/Facebook

В Хмельницком днем прогремело несколько взрывов. По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает Новини.LIVE.

Что известно о взрывах в Хмельницком

В пятницу, 31 июля, в областном центре было слышно несколько взрывов. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

По словам главы Хмельницкой областной военной администрации Сергея Тюрина, на месте происшествия работают все соответствующие службы. Специалисты устанавливают обстоятельства инцидента и уточняют детали.

Глава области также призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. По информации местных пабликов, воздушной тревоги не было.

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Сообщение Сергея Тюрина. Скриншот: Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в Одессе 31 июля также прозвучало несколько громких взрывов. Сообщается о ракетной атаке российских войск с применением авиационных средств поражения. Информация о возможных разрушениях и пострадавших пока отсутствует.

Новини.LIVE писали, что в ночь на 30 июля российская армия совершила масштабную атаку на территорию Украины, выпустив более 70 ракет и задействовав свыше 280 ударных дронов. Президент Владимир Зеленский сообщил, что под ударом оказались Киев и область, а также ряд других регионов — Днепропетровская, Львовская, Полтавская, Харьковская, Николаевская, Сумская, Винницкая, Черкасская и Ивано-Франковская области.