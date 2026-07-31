Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Хмельницкой области сообщили подробности взрывов с детонацией

В Хмельницкой области сообщили подробности взрывов с детонацией

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2026 14:48
Взрыв на полигоне ССО в Хмельницкой области: что известно о происшествии
Срочная новость

На территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области произошло чрезвычайное происшествие, сопровождавшееся взрывом и последующей детонацией. В настоящее время выясняются причины инцидента и информация о возможных пострадавших.

Об этом сообщили в Силах специальных операций Вооруженных сил Украины, передает Новини.LIVE.

В Хмельницкой области произошел взрыв на территории военного полигона

31 июля 2026 года на территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области произошел взрыв, после которого последовала детонация.

В Силах специальных операций ВСУ отметили, что обстоятельства и причины чрезвычайного происшествия в настоящее время выясняются.

На месте происшествия работают соответствующие службы. Проводятся первоочередные мероприятия по ликвидации последствий взрыва.

Читайте также:

Информация о возможных погибших и пострадавших уточняется. В ССО сообщили, что дополнительные данные будут обнародованы после завершения необходимых мероприятий. Новость дополняется...

Хмельницкий
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации