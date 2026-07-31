Взрыв на полигоне ССО в Хмельницкой области: что известно о происшествии

Срочная новость

На территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области произошло чрезвычайное происшествие, сопровождавшееся взрывом и последующей детонацией. В настоящее время выясняются причины инцидента и информация о возможных пострадавших.

Об этом сообщили в Силах специальных операций Вооруженных сил Украины, передает Новини.LIVE.

В Хмельницкой области произошел взрыв на территории военного полигона

31 июля 2026 года на территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области произошел взрыв, после которого последовала детонация.

В Силах специальных операций ВСУ отметили, что обстоятельства и причины чрезвычайного происшествия в настоящее время выясняются.

На месте происшествия работают соответствующие службы. Проводятся первоочередные мероприятия по ликвидации последствий взрыва.

Читайте также:

Информация о возможных погибших и пострадавших уточняется. В ССО сообщили, что дополнительные данные будут обнародованы после завершения необходимых мероприятий. Новость дополняется...