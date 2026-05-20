Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Сім років при владі: рівень довіри до Зеленського залишається високим

Сім років при владі: рівень довіри до Зеленського залишається високим

Ua ru
Дата публікації: 20 травня 2026 12:40
Сім років при владі: рівень довіри до Зеленського залишається високим
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou

Політтехнолог Ярослав Макітра заявив, що рівень довіри до українського лідера Володимира Зеленського залишається високим попри критику влади. Зокрема, йдеться про близько 60%. Глава держави перебуває при владі вже сім років та за цей час він зіткнувся з безпрецедентними викликами — від пандемії коронавірусу до повномасштабної російської агресії проти України.

Про це ексклюзивно Ярослав Макітра сказав в ефірі Ранок.LIVE.

Довіра до Зеленського

"Зеленський потрапив в цілу чергу історичних викликів, історичних криз, це факт. І знаєте, багато політиків, звичайно, хто не в владі, буде критикувати владу. Це нормальна практика, демократична", — зазначив Макітра.

За його словами, попри критику влади у Зеленського залишається високий рівень довіри — близько 60%.

Водночас політтехнолог підкреслює, що результат у 73% у другому турі виборів 2019 року не варто сприймати виключно як рівень довіри до Зеленського, адже значна частина виборців голосувала радше проти Петра Порошенка.

Читайте також:

Крім того, він зауважив, що у разі проведення виборів нині Володимир Зеленський, ймовірно, мав би щонайменше не менший рівень підтримки, ніж у першому турі 2019 року, коли він здобув понад 30% голосів.

Упродовж останніх років в українського лідера були як різкі підйоми, так і помітні падіння.

Новини.LIVE розповідали, як відбувалася інавгурація Володимира Зеленського у 2019 році та що цьому передувало. У другому турі виборів він здобув понад 73% голосів.

А після помітного спаду взимку готовність українців витримувати війну стільки, скільки буде потрібно, не знизилася ще більше, однак і не відновилася до рівня початку року. У березні 2026 року 54% опитаних відповіли "так", тоді як наприкінці січня цей показник становив 65%.

Володимир Зеленський українці Україна
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації