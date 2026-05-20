Сім років при владі: рівень довіри до Зеленського залишається високим

Фото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou

Політтехнолог Ярослав Макітра заявив, що рівень довіри до українського лідера Володимира Зеленського залишається високим попри критику влади. Зокрема, йдеться про близько 60%. Глава держави перебуває при владі вже сім років та за цей час він зіткнувся з безпрецедентними викликами — від пандемії коронавірусу до повномасштабної російської агресії проти України.

Про це ексклюзивно Ярослав Макітра сказав в ефірі Ранок.LIVE.

Довіра до Зеленського

"Зеленський потрапив в цілу чергу історичних викликів, історичних криз, це факт. І знаєте, багато політиків, звичайно, хто не в владі, буде критикувати владу. Це нормальна практика, демократична", — зазначив Макітра.

За його словами, попри критику влади у Зеленського залишається високий рівень довіри — близько 60%.

Водночас політтехнолог підкреслює, що результат у 73% у другому турі виборів 2019 року не варто сприймати виключно як рівень довіри до Зеленського, адже значна частина виборців голосувала радше проти Петра Порошенка.

Крім того, він зауважив, що у разі проведення виборів нині Володимир Зеленський, ймовірно, мав би щонайменше не менший рівень підтримки, ніж у першому турі 2019 року, коли він здобув понад 30% голосів.

Упродовж останніх років в українського лідера були як різкі підйоми, так і помітні падіння.

Новини.LIVE розповідали, як відбувалася інавгурація Володимира Зеленського у 2019 році та що цьому передувало. У другому турі виборів він здобув понад 73% голосів.

А після помітного спаду взимку готовність українців витримувати війну стільки, скільки буде потрібно, не знизилася ще більше, однак і не відновилася до рівня початку року. У березні 2026 року 54% опитаних відповіли "так", тоді як наприкінці січня цей показник становив 65%.